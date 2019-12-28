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أخبار العالم

التطبيع الكامل مع العرب.. هذه خطة نتنياهو بالانتخابات القادمة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:45 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
وضع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة من ست نقاط، تتضمن تعهدات بتحديد الحدود وتطبيع العلاقات مع الدول العربية.

وبعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه "الليكود"، وعد نتنياهو في خطابه، بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه في الانتخابات الوطنية، ووضع خطة من ست نقاط تشمل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة في غور الأردن، وكذلك في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضح الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم السبت، أن خطة نتنياهو تتركز في:

1- وضع حدود نهائية لإسرائيل.
2- دفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت.

3- ممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات في الضفة الغربية كلها، دون استثناء.

4- إقامة تحالف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة يحافظ على حرية التصرف الإسرائيلية.

5- العمل على وقف إيران وحلفائها بشكل حاسم.

6 ممارسة الضغط من أجل التطبيع والاتفاقيات التي ستؤدي إلى اتفاقات سلام مع الدول العربية.

وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، أن تحقيق هذه النقاط الست بات في متناول اليد.

وأشاد نتنياهو في خطاب ما أسماه بـ"النصر" بعد تغلبه على منافسه على رئاسة الليكود، جدعون ساعر، بصديقه الشخصي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قراراته التاريخية وعلى الاتفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي هو أقوى من أي وقت مضى.
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