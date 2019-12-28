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منوعات

لفظه الناس واحتواه كلب.. مسن يلفظ أنفاسه الأخيرة باحثا عن من ينجده.. صور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:28 م
صدى البلد
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مريم صليب
أسوأ لحظة تمر على أي إنسان عندما يشعر بالوحدة، وأنه شريد في الدنيا لا يقبله أحد، ويصبح الرصيف بيته والحيوانات هم أصدقاؤه، ويصبح مشردا.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسنا يدعى جوان سابيستان، يبلغ من العمر 66 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد تعرضه للضرب المبرح من عصابة ظنت أنه يملك مالا.

لم يجد ذلك المسن أي شخص يدافع عنه من هجوم العصابة سوى كلاب الشوارع، لم ينقذه سوى الكلب الذي كان يحنو عليه ويقسم معه طعامه، فقد نبح الكلب حتى حضرت الكلاب الأخرى وهاجموا العصابة فاضطروا لتركه.

حضرت الإسعاف، بعد أن ظل المسكين على الرصيف ينزف لمدة 3 ساعات، فقد نبح الكلب بشكل هستيري بجانبه حتى لفت انتباه السكان المحيطين بالمكان.

المؤسف في الأمر أن العجوز توفى ولم يحضر جنازته سوى أحد أقاربه وكلبه.
لفظه الناس واحتواه كلب.. مسن يلفظ أنفاسه الأخيرة باحثا عن من ينجده.. صور
لفظه الناس واحتواه كلب.. مسن يلفظ أنفاسه الأخيرة باحثا عن من ينجده.. صور
لفظه الناس واحتواه كلب.. مسن يلفظ أنفاسه الأخيرة باحثا عن من ينجده.. صور
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