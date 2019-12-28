لو حياتك كتاب هتسميها إيه.. ردود كوميدية.. فيديو

تعتبر الكتابة من أكثر الوسائل التي يستطيع الفرد التعبير بها عن نفسه وعن حياته وما يحدث بها، ومع الأحداث الكثيرة والمتكررة في حياة المصريين وجدنا أن اسهل طريقة للتعبير عن ما يحملونه من مواقف حزينه وكوميديا هو إعطاؤهم فرصة لتأليف كتاب عن قصة حياتهم وتسجيل أبرز المواقف بها.





ورصدت عدسة "صدى البلد" الردود الساخرة للمصريين على السؤال.





في البداية قال محمد أحمد كتابي هسميه البؤس، وهكتب فيه أبرز المواقف البائسة اللي حصلتلي في حياتي.





وأشارت رنا السيد إلى معاناتها في الثانوية العامة ومواقفها مع مدرسيها وزملائها.





بينما قالت نجوى سعد عن كتابها الذي سوف يتناول كفاح المرأة وكيف أثر على دورها مع أولادها.





وعلى الصعيد الآخر سمي شريف أحمد كتابه بالحزن السائد نتيجة لما تعرضه من مواقف أثرت فيه.



