AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عبد الله الثني يبارك تقدم الجيش الليبي ويطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعرب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، عن مباركته تقدمات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في طرابلس داعيًا سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي، مؤكدًا أن الحكومة المؤقتة في حالة تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها.

وأوضح الثني، بحسب قناة 218 الليبية، أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل الجيش وأن تعليماته صدرت لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها.

وطالب الثني من جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو يكشف خطة أمريكا لإنهاء الصراع في ليبيا وإمكانية اللجوء للتدخل العسكري

معركة حاسمة.. حفتر يعلن ساعة الصفر لتحرير طرابلس

بعد ساعات من بدء المعركة.. مسلحون من ميليشيات طرابلس يسلمون أنفسهم للجيش الليبي

القصة الكاملة لمعركة طرابلس.. تفاصيل ساعات الحسم لتحرير ليبيا من المليشيات الإرهابية

البعثة الدبلوماسية الليبية في مصر توجه صفعة لحكومة السراج

سراج التاورغي: الجيش الليبي نجح في تدمير 23 طائرة تركية مسيرة .. فيديو

ترشيحاتنا

خطوة تركية جديدة من أردوغان للتدخل في ليبيا

التفاصيل الكاملة لانفجار العاصمة الصومالية مقديشو

فيديو مؤثر.. لحظة العثور على رضيع بأحد صناديق القمامة بالسعودية

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يرقصان على أنغام "عنيا بتحبك" بحضور تامر حسني.. فيديو

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

متى ستصبح مصر خالية من العشوائيات؟.. الحكومة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

أبو نحاس مقبرة السفن الغارقة.. مزار سياحى لهواة الغوص تحت قاع البحر

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام