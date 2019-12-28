عبد الله الثني يبارك تقدم الجيش الليبي ويطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية

أعرب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، عن مباركته تقدمات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في طرابلس داعيًا سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي، مؤكدًا أن الحكومة المؤقتة في حالة تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها.





وأوضح الثني، بحسب قناة 218 الليبية، أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل الجيش وأن تعليماته صدرت لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها.



