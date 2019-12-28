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أخبار البلد

هل ترتفع أسعار الطماطم بشكل جنونى بالأسواق.. المنتجين الزراعيين ترد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:07 م
الطماطم
الطماطم
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شيماء مجدي
قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن أسعار الطماطم سترتفع خلال الأيام القادمة، ولكن لا يمكن لأحد أن يجزم إذا كان الارتفاع جنونيا أم لا نظرًا لوجود الصوب والأنفاق الزراعية التى يمكن زراعتها بها.

وأضاف فريد واصل، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه مع دخول فصل الشتاء يمتنع بعض المزارعين عن زراعة الطماطم نظرًا للتقلبات الجوية والخوف على المحصول فتقل الإنتاجية، ومن الطبيعى ارتفاع أسعارها فى الشتاء.

وأشار نقيب المنتجين الزراعيين إلى أن زراعة الطماطم تحتاج إلى تكلفة كبيرة، لذا يفضل المزارعون زراعتها في فصل الصيف، لذا فإن إنتاج الطماطم فى فاصل العروة ما بين الصيفية والشتوية (مع بداية الصيف) يزداد.

وتابع: "كما أن إستهلاك المواطن للطماطم فى الشتاء يقل لذا فتخضع الأسعار لقانون العرض والطلب " .

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الوقت من العام ليس بجديد ويتكرر فى كل الأعوام، لذا من المفترض أن يتخذ المواطن جميع الإجراءات لتجنب شرائها فى الغلاء.
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