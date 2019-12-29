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فيديو جراف

فيديوجراف| هل تحتفل السعودية بأعياد رأس السنة الميلادية؟

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
صدى البلد
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فيديوجراف
نفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الهيئة العامة للترفيه، في بيان صادر عنها، إنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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