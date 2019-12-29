فيديوجراف| هل تحتفل السعودية بأعياد رأس السنة الميلادية؟

نفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية.



ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الهيئة العامة للترفيه، في بيان صادر عنها، إنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض.



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