اتفاقية بين الإسكان والخارجية لتدريب المهندسين الأفارقة

اتفقت وزارة الإسكان ممثلة فى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة الخارجية متمثلة فى (الوكالة المصرية من أجل التنمية ) على تدريب المهندسين الأفارقة بهدف رفع كفاءتهم المهنية بما يعود بالنفع على الأداء العام لهم ويساهم فى تنمية البلدان الإفريقية.





وقال الدكتور خالد الذهبى رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء إنه فى هذا الإطار نظم معهد التدريب والدراسات الحضرية التابع لمركز بحوث الإسكان والبناء مؤخرا دورة تدريبية للمهندسين الأفارقة تحت عنوان " آليات تطوير المناطق العشوائية بالمشاركة " وذلك تنفيذا لخطط الدولة للتوجه نحو أفريقيا فقد تم تدريب 24 متدربا من مختلف البلاد الأفريقية منها السودان وجوبا والكونغو ومالاوى والكاميرون وغينيا والجابون وزامبيا وبوركينا فاسو وغيرهم.



