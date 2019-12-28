اتفاقية بين الإسكان والخارجية لتدريب المهندسين الأفارقة

اتفقت وزارة الإسكان ممثلة فى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة الخارجية متمثلة فى (الوكالة المصرية من أجل التنمية ) على تدريب المهندسين الأفارقة بهدف رفع كفاءتهم المهنية بما يعود بالنفع على الأداء العام لهم ويساهم فى تنمية البلدان الإفريقية.
وقال الدكتور خالد الذهبى رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء إنه فى هذا الإطار نظم معهد التدريب والدراسات الحضرية التابع لمركز بحوث الإسكان والبناء مؤخرا دورة تدريبية للمهندسين الأفارقة تحت عنوان " آليات تطوير المناطق العشوائية بالمشاركة " وذلك تنفيذا لخطط الدولة للتوجه نحو أفريقيا فقد تم تدريب 24 متدربا من مختلف البلاد الأفريقية منها السودان وجوبا والكونغو ومالاوى والكاميرون وغينيا والجابون وزامبيا وبوركينا فاسو وغيرهم.
وأضاف: "تضمن التدريب زيارة ميدانية للمناطق العشوائية الموضوعة على خريطة التطوير والمناطق التى تم تطويرها بالفعل منها عزبة خير الله- الاسمرات- الدويقة مرورا بالمقابر ومساكن عين الصيرة- مصر القديمة وانتهاء بالجيزة القديمة وذلك ضمن خطة الدولة المستقبلية 2030 هذا بالإضافة إلى استضافة خبراء من صندوق تطوير العشوائيات لشرح التجربة المصرية في تطوير العشوائيات ".