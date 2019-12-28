AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتفاقية بين الإسكان والخارجية لتدريب المهندسين الأفارقة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
اتفقت وزارة الإسكان ممثلة فى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة الخارجية متمثلة فى (الوكالة المصرية من أجل التنمية ) على تدريب المهندسين الأفارقة بهدف رفع كفاءتهم المهنية بما يعود بالنفع على الأداء العام لهم ويساهم فى تنمية البلدان الإفريقية.

وقال الدكتور خالد الذهبى رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء إنه فى هذا الإطار نظم معهد التدريب والدراسات الحضرية التابع لمركز بحوث الإسكان والبناء مؤخرا دورة تدريبية للمهندسين الأفارقة تحت عنوان " آليات تطوير المناطق العشوائية بالمشاركة " وذلك تنفيذا لخطط الدولة للتوجه نحو أفريقيا فقد تم تدريب 24 متدربا من مختلف البلاد الأفريقية منها السودان وجوبا والكونغو ومالاوى والكاميرون وغينيا والجابون وزامبيا وبوركينا فاسو وغيرهم. 

وأضاف: "تضمن التدريب زيارة ميدانية للمناطق العشوائية الموضوعة على خريطة التطوير والمناطق التى تم تطويرها بالفعل منها عزبة خير الله- الاسمرات- الدويقة مرورا بالمقابر ومساكن عين الصيرة- مصر القديمة وانتهاء بالجيزة القديمة وذلك ضمن خطة الدولة المستقبلية 2030 هذا بالإضافة إلى استضافة خبراء من صندوق تطوير العشوائيات لشرح التجربة المصرية في تطوير العشوائيات ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في حفل ختام البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية المحلية .. شعراوي: الرئيس أعطى دفعة كبيرة لدور مصر الرائد في ظل ثقة الأفارقة .. والقاهرة تضع خبراتها وإمكاناتها في كل المجالات لخدمة أبناء القارة

وزير التنمية المحلية يسلم شهادات التخرج للكوادر الأفريقية.. صور

المهندسين: افتتاح معمل هندسي بأسيوط خلال أسبوعين | فيديو

برئاسة النقيب ومجلسه.. «المهندسين» تحقق العديد من الإنجازات خلال 2019.. زيادة المعاشات إلى 800 جنيه.. وتحقيق فائض للنقابة 178 مليون جنيه.. وتطوير ملف التعليم الهندسي

أمين صندوق المهندسين في حوار لـ صدى البلد: نأمل استكمال مشروعات الإسكان في 2020.. والموارد من أهم الصعوبات التي تواجه النقابة.. وزيادة المعاشات أهم إنجازاتنا في 2019

ترشيحاتنا

متى ستصبح مصر خالية من العشوائيات؟.. الحكومة ترد

البطولة العربية.. موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقنوات الناقلة

بعد اقترابه من الزمالك.. رضا عبد العال يوجه رسالة إلى عبد الله السعيد

موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

أبو نحاس مقبرة السفن الغارقة.. مزار سياحى لهواة الغوص تحت قاع البحر

30 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

أبو نحاس مقبرة السفن الغارقة.. مزار سياحى لهواة الغوص تحت قاع البحر

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام