البرلمان يكشف حقيقة مضاعفة فواتير الكهرباء والمياه على الوحدات السكنية المخالفة

رفض النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، مقترح النائب محمد إسماعيل بشأن مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات المخالفة، مشيرا إلى أننا لا يجب أن نزيد العقوبات على المواطن.



وكشف محمد الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه كان هناك مقترح من الحكومة بتعديل المادة 7 من قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لمضاعفة فاتورة كل من المياه والكهرباء 3 أضعاف على الوحدات السكنية المخالفة، إلا أن البرلمان رفض هذا المقترح لأننا لا نريد قانونا عقابيا.



وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن الهدف من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو إزالة التشوهات البنائية، وبالتالى فإن مضاعفة فاتورة الكهرباء والمياه على الوحدات المخالفة لـ2000 جنيه و3000 جنيه على سبيل المثال يجعلنا أمام عقوبة أبدية، وهو ما يعتبر بمثابة مخالفة دستورية.



وتساءل: "من يقوم بتقنين أوضاعه بشأن الوحدات السكنية المخالفة بحكم قضائى ولم يتحرر له مخالفة لماذا نقوم بمعاقبته من خلال مضاعفة فاتورة المياه والكهرباء عليه؟".



كان محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، قال إن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعا، مشيرا إلى أن من تقدم للتصالح الشخص الذي توقع عليه عقوبة بالفعل.



وأضاف محمد إسماعيل، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أي شخص يستطيع التقدم للتصالح في البناء ولا يشترط التقدم للتصالح بالمبنى بالكامل، بل يمكن التصالح في وحدة واحدة فقط.



وأوضح أن النواب اتجهوا لتعديل قانون التصالح في البناء لهذه الأسباب، مشيرا إلى أن من تقدموا 90 ألف شخص فقط، من إجمالي 3 ملايين ونصف المليون مخالف.



وأكد أنه يتمنى تعديلا آخر على القانون من خلال تقسيم الغرامة على المرافق، وذلك لمضاعفة فاتورة الكهرباء على سبيل المثال حتى يتم تحصيل القيمة المستحقة.