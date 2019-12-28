AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

حقائق وأرقام لا تعرفها عن «ببجي».. الأولى في الشرق الأوسط وآسيا رغم حظرها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:22 م
بابجى الأولى في الشرق
بابجى الأولى في الشرق الأوسط وآسيا رغم حظرها في عدة دول
Advertisements
ندى على
منذ ظهور لعبة ببجي وهي تثير الجدل، فهى لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت، وقد صدرت عام 2017 على الكمبيوتر كلعبة فيديو، وصدرت منها نسختان للهواتف المحمولة في 2018 لمنصتي iOS ، و‌أندرويد.

وحسب آخر إحصاء فإن عدد اللاعبين الممارسين للعبة ببجي يبلغ 227 مليون لاعب شهري، و87 مليون لاعب يومي.

وذكر موقع "طيوف"، أن عدد الهواتف التي تستخدم لعبة ببجي وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط يوميًا بخلاف الدول المحظور فيها اللعبة.

ووصل عدد الأشخاص الذين لعبوا لعبة ببجي حتى الآن ما يقرب من 400 مليون لاعب على مستوى العالم.

ورصد موقع Business Insider أكثر 10 ألعاب تحميلا بالعالم في عام 2019، وتصدرت لعبة Free Fire فيما جاءت لعبة بابجى في المركز الثانى، وتتصدر اللعبة في الشرق الأوسط وآسيا.

وحققت لعبة بابجى وحدها أرباحا وصلت إلى 496 مليون دولار في العالم، فيما حققت الشركة المصنعة لها إيرادات وصلت إلى 4.8 مليار دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا فقط، ومن المتوقع وصولها إلى 6 مليار دولار في عام 2021.

واللعبة من تطوير شركة تينسنت ، والتي قامت بالتعاون مع شركة بلوهول لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة، وتم تحميل اللعبة بأكثر من 34 مليون على Google Play Stor وحدها.

وتم حظر لعبة ببجى في دول الهند، ونيبال، والعراق، والأردن، وهناك دعوات في السعودية لحظرها، كما تم حظر اللعبة في الصين رغم أنها من تطوير شركة تينسنت الصينية.

وتعددت أسباب منع اللعبة ما بين ضياع الكثير من الوقت، واستخدام أسلحة حقيقية والتشجيع على العنف والإنغلاق الإجتماعى، وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إدمان ألعاب الفيديو يسبب الاكتئاب لدى العديد من الأشخاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تطبيق للأطفال.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

أشهرها رقم خمسة.. أفضل 10 ألعاب الأكثر مشاهدة على يوتيوب 2019

Call of Duty في المركز الأخير تعرف على أكثر 10 ألعاب تحميلا لعام 2019

فيديوجراف | تعرف على أكثر 10 ألعاب تحميلا في 2019

فيديوجراف| أكثر 10 ألعاب تحميلا فى 2019

ترشيحاتنا

وداعا للزحام بشرق القاهرة.. 10 مزايا لـ محور ترعة الطوارئ الجديد.. تعرف عليها

بديل الفياجرا.. ٣ عادات يومية غير متوقعة لزيادة القدرة الجنسية

في ذكرى ميلادها | قصة ناهد صبري من الهروب للرقص إلى التوبة والنقاب

خطوة تركية جديدة من أردوغان للتدخل في ليبيا

جلوب سوكر 2019.. محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في العالم

سوري يسب السعوديات.. والسلطات ترد| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

أبو نحاس مقبرة السفن الغارقة.. مزار سياحى لهواة الغوص تحت قاع البحر