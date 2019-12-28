حقائق وأرقام لا تعرفها عن «ببجي».. الأولى في الشرق الأوسط وآسيا رغم حظرها

منذ ظهور لعبة ببجي وهي تثير الجدل، فهى لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت، وقد صدرت عام 2017 على الكمبيوتر كلعبة فيديو، وصدرت منها نسختان للهواتف المحمولة في 2018 لمنصتي iOS ، و‌أندرويد.



وحسب آخر إحصاء فإن عدد اللاعبين الممارسين للعبة ببجي يبلغ 227 مليون لاعب شهري، و87 مليون لاعب يومي.



وذكر موقع "طيوف"، أن عدد الهواتف التي تستخدم لعبة ببجي وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط يوميًا بخلاف الدول المحظور فيها اللعبة.



ووصل عدد الأشخاص الذين لعبوا لعبة ببجي حتى الآن ما يقرب من 400 مليون لاعب على مستوى العالم.



ورصد موقع Business Insider أكثر 10 ألعاب تحميلا بالعالم في عام 2019، وتصدرت لعبة Free Fire فيما جاءت لعبة بابجى في المركز الثانى، وتتصدر اللعبة في الشرق الأوسط وآسيا.



وحققت لعبة بابجى وحدها أرباحا وصلت إلى 496 مليون دولار في العالم، فيما حققت الشركة المصنعة لها إيرادات وصلت إلى 4.8 مليار دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا فقط، ومن المتوقع وصولها إلى 6 مليار دولار في عام 2021.



واللعبة من تطوير شركة تينسنت ، والتي قامت بالتعاون مع شركة بلوهول لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة، وتم تحميل اللعبة بأكثر من 34 مليون على Google Play Stor وحدها.



وتم حظر لعبة ببجى في دول الهند، ونيبال، والعراق، والأردن، وهناك دعوات في السعودية لحظرها، كما تم حظر اللعبة في الصين رغم أنها من تطوير شركة تينسنت الصينية.



وتعددت أسباب منع اللعبة ما بين ضياع الكثير من الوقت، واستخدام أسلحة حقيقية والتشجيع على العنف والإنغلاق الإجتماعى، وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إدمان ألعاب الفيديو يسبب الاكتئاب لدى العديد من الأشخاص.