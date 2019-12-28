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محافظات

وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:16 م
وزيرة الصحة ومحافظ
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى _عبد الصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 663 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو الماضي وحتى صباح اليوم، السبت.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم للمستشفى، لمتابعة سير العمل ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقالت وزيرة الصحة إن العمليات التي أجريت بالمستشفى من ضمنها 563 عملية كبرى ذات مهارة دقيقة، و100 عملية كبرى، و33 عملية صغرى، وذلك في تخصصات مختلفة منها القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية للكبار والأطفال، وجراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية وجراحات لحديثي الولادة، وغيرها من التخصصات.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مستشفى النصر شهد تغييرا وإنجازا فى مستوى الرعاية الصحية والتجهيزية فى أقل من 18 شهرا، وأصبحت صرحا طبيا عظيما يضاهى صروحا طبية عالمية، لافتا إلى أن المستشفى شهد إجراء مختلف العمليات الجراحية الناجحة فى مجال القلب المفتوح والقسطرة للأطفال، والتي تأتي كخطوة مهمة فى الاهتمام ببناء المواطن وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ضمن المنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وقال محافظ بورسعيد إن مستشفى النصر تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، هذا إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والطبية على أعلى مستوى، من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين.

كما تفقدت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الرعاية المركزة والحضانات وتحدثت مع الفريق الطبي، مشددةً على الاستمرار في الالتزام بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، كما تحدثا مع عدد من المنتفعين عن آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التي يتلقونها بالمستشفى.

كما تمت مراجعة الملفات الطبية للمرضى، موجهين بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقًا لخطوط العلاج العالمية، مؤكدين أهمية التدريب المستمر للفريق الطبي والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية في عملية التدريب المهني.

وأكدت وزيرة الصحة جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

جدير بالذكر أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال يضم العديد من الأقسام، ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 663 عملية بمستشفى النصر ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى
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