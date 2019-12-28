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توك شو

طريقة عمل تشيز كيك مع الشيف توتا مراد.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:05 م
طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك
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قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل تشيز كيك.

وجاءت مقادير عمل قوارب الباذنجان بالبيت كالتالى:

نصف كيلو لبنة
كوب كريمة خفق
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة سكر ايزو سويت
4 بيضات
ملعقة صغيرة من كلا من (فانيلا سائلة – قرفة - 300 جرام بسكويت - 100 جرام جنين قمح)
نصف ملعقة صغيرة
جنزبيل مطحون
الوان جل
نصف كوب من كلا من (زبدة سايحة - ماء)

لمعرفة طريقة عمل تشيز كيك بالتفاصيل شاهد الفيديو..
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