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حوادث

سرقة 108 ألف جنيه من أمين مخزن ببني سويف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:29 م
سرقة ١٠٨ ألف جنية
سرقة ١٠٨ ألف جنية من أمين مخزن ببني سويف
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محمد عبدالحليم
تعرض أمين خزينة بمصنع لإنتاج الكيماويات والمنظفات بمنطقة الصناعات الخفيفة شرق النيل في بني سويف، لسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ ١٠٨ ألف جنيه، أثناء توجهه وتوريدها للبنك، حيث أقدم مجهولان على دفعه والاستيلاء منه على الحقيبة أثناء سيره مترجلًا بشارع جانبي بجوار سور الشركة من الخارج لاستقلال سيارة تابعة للشركة للتوجه للبنك.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بإبلاغ "هاني . ك . ي" ٤٢ عاما، أمين خزينة مصنع خاص للكيماويات والمنظفات، بمنطقة الصناعات الخفيفة دائرة القسم، مقيم قرية غياضة الغربية مركز ببا، بقيام شخصان مجهولان بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره ١٠٨ ألف جنيه من إيرادات المصنع.

ووجه مدير أمن بني سويف مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة إلى مكان المُبلغ والتقابل معه وسؤاله، وسرعة كشف ملابسات الحادث بعد تشكيل فريق بحثي من ضباط مباحث المديرية وقسم شرطة بني سويف الجديدة. وتبين من سؤال المُبلغ انه اثناء سيره مترجلًا بشارع جانبي بجوار سور الشركة من الخارج لاستقلال سيارة تابعة للشركة للتوجه لبنك كريدي أجريكول بمدينة بني سويف لتوريد المبلغ المالي، فوجئ بشخصين مجهولين قاما بدفعه من الخلف والاستيلاء منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي، وفرا هاربين مستقلين سيارة كانت في انتظارهما.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها والمبلغ المالي، و جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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