قوافل لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالغربية ..صور

نظمت أمانة أول طنطا بحزب مستقبل وطن في محافظة الغربية، اليوم السبت، قوافل لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.



جاء ذلك فى إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وشهدت القوافل الغذائية إقبالا كبيرًا من المواطنين في أسبوعها الرابع على التوالي .



وأوضح المحاسب محمد عريبى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أن هذه القوافل تأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعى للحزب مع المواطنين .



وأشار إلى أن الحزب يسعى للمشاركة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار، حيث تباع اللحمة البلدي بـ 65 جنيها والضانى بـ 75 جنيها للكيلو لكل مواطن .

