حصاد حوادث 2019 بقنا.. ارتفاع حالات الانتحار..استشهاد الرائد باسم فكرى فى حملة أمنية بقفط.. شخص ينصب على التعليم ويهدم 3 مدارس لحسابه الخاص..صدور أول حكم بصحة نسب رضيعة

شهدت محافظة قنا، على مدار العام المنقضي العديد من الحوادث التي حملت طابع غريب عن المجتمع القنائى، فقد ارتفعت حالات الانتحار لأرقام لم تشهدها قنا على مدار السنوات الماضية، حيث تجاوز العدد على مدار العام أكثر من 20 حالة ما بين رجال وسيدات، كما شهد سجل الحوادث ارتفاع لعدد الجرائم العائلية، كان من أبرزها مقتل شخصين على أيدى أشقائهم، ومقتل أم بطعنة سكين غادرة من نجلها.



حوادث الانتحار، حظى فيها كل مركز من مراكز المحافظة بنصيب منها، تعددت أشكالها ما بين فتيات تناولن صبغة شعر للتخلص من حياتهن لظروف عائلية، و آخرين شنقوا أنفسهم بحبال أو قطع قماش داخل غرفهم.



وفى أكتوبر من نفس العام، شهدت قنا واقعة مؤسفة راح ضحيتها، الرائد باسم فكرى- رئيس مباحث قوص، والذى استشهد بطلقات نارية، خلال مشاركته فى حملة مداهمات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، و أصيب معه اثنين آخرين بطلقات نارية، وتمكنت قوات الأمن بعدها بأيام قليلة من الثأر للشهيد و تصفية 3 من المتهمين.



أما أغرب الجرائم، فكان من أبرزها قيام شخص ادعى انه وكيل مجموعة شركات مقاولات كبرى تابعة لاحدى الدول العربية أوهم الإدارة التعليمية بنجع حمادى بإعادة بناء 3 مدارس على نفقة المجموعة دون تحميل ميزانية الوزارة أو الدولة أى مبالغ، وتمكن من خداعهم بهدم المدارس الثلاثة والحصول على مخلفات الهدم وبيعها لصالحه، وبعدها اختفى تمامًا وتحولت المدارس إلى أرض فضاء.



الواقعة كشف عنها النائب محمد عبدالعزيز الغول" عضو مجلس النواب"، والذى أكد بأنها بدأت فى يناير 2019 عندما حضر وكيل مجموعة الامارات للهندسة والمقاولات إلى إدارة نجع حمادى التعليمية عارضًا مبلغا ماليا كمرحلة أولى لبناء وتشييد 3 مدارس فتم تحديد مدارس "سلاجة الابتدائية – الشطبية الابتدائية – القناوية الابتدائية" وتم هدم وإزالة المدارس الثلاث بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بعدها استولى المقاول على مخلفات الهدم واختفى تمامًا، مضيفًا بعد اكتشاف الإدارة التعليمية للأمر تم ادراج المدارس الثلاث فى خطة الاحلال والتجديد للأعوام القادمة فى محاولة يائسة للتستر على الواقعة، مطالبًا بسرعة تدارك الأزمة ومعرفة مصير الطلاب خاصة مع بدء العمل الدراسى الجديد.



ومن ضمن الجرائم التى هزت الرأى العام بقنا، قيام عامل بقتل ربة منزل وطفل كان برفقتها، ودفنهم أسفل صبة خرسانية بأحد الأحواش بمركز نقاده، وتمكنت جهود الأمن والأهالى من اكتشاف الواقعه بعد 3 أشهر من ارتكابها.



وفى نفس المكان، تمكنت مباحث قنا تكشف غموض قتل طفلين شقيقين في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، حيث تبين أن وراء الجريمة زوجة شقيق والد الطفلين، بسبب خلافات مع والد و والدة الطفلين القتيلين وفقًا لأقوالها، حيث قامت بقتل الطفل الأول على حمدتو" عامين" ووضع جثته فى جوال وإلقائها فى ترعة بالقرية، وبعدها بعامين وضعت رأس شقيقه البراء " عام ونصف" فى حوض ماء مخصص للمواشى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



كما شهد العام المنقضى، نظر قضية غير مألوفة داخل أروقة محكمة الأسرة بقنا، وأصدرت حكمًا" يعد الأول من نوعه بدائرة المركز بصحة نسب طفلة رضيعة، لوالدها الذي أنكر نسبها، لزواجه بوالدتها قاصرًا دون أي توثيق رسمي للزواج وهو ما يطلق عليه" زواج السنه".



من جانبها قالت مروة عبدالرحيم " محامية متخصصة في قضايا المرأة والطفل"، إن الحكم هو الأول من نوعه في دائرة مركز قنا وتبنيت القضية لشدة الظلم الذي وقع على الزوجه، حيث تم تزويج الأم وهي طفلة عمرها ١٥ عامًا، أو ما يعرف عرفا بزواج السنة دون توثيق، بعد فترة نشبت خلافات بينها وبين زوجها انتهت بالطلاق، إلا أن الزوج خدعهم بتوثيق الزواج رسميًا والطلاق خلال ساعة واحدة من أجل إنكار نسب الطفلة مستقبلًا لاستحالة الحمل خلال هذه المدة.