برلمانى يقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات السكنية المخالفة كل 6 شهور

قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء خرج من رحم البرلمان مشوها، بدليل مطالبة أحد النواب بتعديله من خلال المطالبة بمضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات السكنية المخالفة.



وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تخوفا كبيرا بين المواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أن هذا القانون يمس جيوب المواطنين.



وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات المخالفة جيد ، ولكنه يحتاج إلى تطبيقه على مراحل ، بحيث تتم مضاعفة فاتورة الكهرباء كل 6 شهور ، لحين تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة.



وكان قد قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعا، مشيرا إلى أن من تقدم للتصالح الشخص الذي توقع عليه عقوبة بالفعل.



وأضاف محمد إسماعيل، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أي شخص يستطيع التقدم للتصالح في البناء ولا يشترط التقدم للتصالح بالمبنى بالكامل، بل يمكن التصالح في وحدة واحدة فقط.



وأوضح أن النواب اتجهوا لتعديل قانون التصالح في البناء لهذه الأسباب، مشيرا إلى أن من تقدموا 90 ألف شخص فقط، من إجمالي 3 ملايين ونصف مخالف.



وأكد أنه يتمنى تعديل آخر على القانون من خلال تقسيم الغرامة على المرافق، وذلك لمضاعفة فاتورة الكهرباء على سبيل المثال حتى يتم تحصيل القيمة المستحقة.