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أخبار البلد

تعطش للدماء.. المفتي يدين الهجوم الإرهابى بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:23 م
فضيلة الأستاذ الدكتور
فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة العملية الإرهابية الدامية التى قامت بها الجماعات الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة في نقطة تفتيش رئيسية تابعة للشرطة الصومالية، غرب مقديشيو اليوم، السبت، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مفتي الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره اليوم، السبت، إن عمليات القتل والتدمير التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى مختلف الدول تعكس تعطش هذه الجماعات لإراقة دماء الأبرياء الآمنين فى كل مكان.

وشدد على رفض الشريعة الإسلامية لأى لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى فى أرضه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإنسان بنيان الله فى أرضه.. ملعون من هدمه"، لافتًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة للصومال قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الحادث الإرهابى الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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