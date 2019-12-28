الخولي يقترح عقد قمة مشتركة برعاية البرلمان المصري بين رؤساء برلمانات الرباعي العربي

تقدم النائب طارق الخولي ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، يتضمن مقترحًا بعقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة، لتعظيم التعاون الدبلوماسي البرلماني في مواجهة الدول الراعية للإرهاب.





واقترح الخولى فى خطابه عقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة لتعظيم التعاون الدبلوماسي البرلماني في مواجهة الدول الراعية للإرهاب.





وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية أنه استنادًا إلى الحرب الدبلوماسية التي تمارسها الدول الراعية للإرهاب في بعض الساحات البرلمانية الغربية ، للإضرار بمصالح الرباعي العربي وإحباط أي جهود وتحركات من شأنها أن تفضح ممارساتهم وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في محاسبتهم ، وجب العمل على تعضيد الإمكانيات وتعظيم التعاون والتنسيق المشترك بين برلمانات دول الرباعي العربي ، للتحرك من خلال إطار الدبلوماسية البرلمانية بالتوازي مع جهود الدبلوماسية الحكومية في الساحات البرلمانية ذات التأثير في السياسة الدولية والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والأوساط الحقوقية والإعلامية ، لإحباط أكاذيب وادعاءات الدول الراعية للإرهاب وإجبارهم على وقف ممارساتهم في تدمير منطقة الشرق الأوسط وقتل وتشريد الآلاف من الأبرياء ، وهو ما بات يشكل خطر داهم على السلم والأمن الدوليين ، ويمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.



