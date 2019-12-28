AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الخولي يقترح عقد قمة مشتركة برعاية البرلمان المصري بين رؤساء برلمانات الرباعي العربي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:34 م
النائب طارق الخولي،
النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
Advertisements
ماجدة بدوى
تقدم النائب طارق الخولي ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، يتضمن مقترحًا بعقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة، لتعظيم التعاون الدبلوماسي البرلماني في مواجهة الدول الراعية للإرهاب.

واقترح الخولى فى خطابه عقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة لتعظيم التعاون الدبلوماسي البرلماني في مواجهة الدول الراعية للإرهاب.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية أنه استنادًا إلى الحرب الدبلوماسية التي تمارسها الدول الراعية للإرهاب في بعض الساحات البرلمانية الغربية ، للإضرار بمصالح الرباعي العربي وإحباط أي جهود وتحركات من شأنها أن تفضح ممارساتهم وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في محاسبتهم ، وجب العمل على تعضيد الإمكانيات وتعظيم التعاون والتنسيق المشترك بين برلمانات دول الرباعي العربي ، للتحرك من خلال إطار الدبلوماسية البرلمانية بالتوازي مع جهود الدبلوماسية الحكومية في الساحات البرلمانية ذات التأثير في السياسة الدولية والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والأوساط الحقوقية والإعلامية ، لإحباط أكاذيب وادعاءات الدول الراعية للإرهاب وإجبارهم على وقف ممارساتهم في تدمير منطقة الشرق الأوسط وقتل وتشريد الآلاف من الأبرياء ، وهو ما بات يشكل خطر داهم على السلم والأمن الدوليين ، ويمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وأضاف: نرجو من سيادتكم الموافقة على هذا المقترح ، ورعاية عقد قمة مشتركة يحتضنها مجلس النواب المصري بين رؤساء برلمانات الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة (العلاقات الخارجية – الشئون العربية – الدفاع والأمن القومي – حقوق الإنسان - الإعلام) ، حيث تجرى المشاورات لبحث أفضل سبل للتحرك المشترك ، ويتم تبادل الرؤى التشريعية حول قوانين مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ، بالإضافة إلى إمكانية وضع عدد من التوصيات للحكومات في إطار تدعيم الجهود المشتركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.. البرلمان العربي يخاطب الشيوخ الأمريكي

عبد العال يتوجه إلى قبرص للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة

عبد العال يتوجه إلى قبرص للمشاركة في مؤتمر برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة

عبد العال يُشارك فى المؤتمر الــ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بقبرص

رئيس النواب يشارك في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروربية الصغيرة: مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية أبرز تحديات المنطقة.. ولدينا نماذج ناجحة لتحقيق التعاون بين مصر وأوروبا

إعداد زيارات متبادلة بين البرلمان المصري والكاميروني.. صور

ترشيحاتنا

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام

الرئيس الجزائري يعين عبدالعزيز جراد رئيسا للوزراء

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

السعودية تحذر مواطنيها والمقيمين بها من التواجد في تلك المناطق.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية

من الأجمل.. هنادي مهنا و راندا رياض بنفس الإطلالة في خطوبتيهما

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا