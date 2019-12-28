رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات الطلاب بفرع قنا

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 /2020 بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والحقوق، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وتفقد رئيس الجامعة، امتحانات كلية الصيدلة، حيث يؤدي طلاب الفرق الأولى والثانية والرابعة" البرنامج العام – برنامج الصيدلة الاكلينيكية" والبالغ عددهم حوالى 230 طالب وطالبة وفى كلية العلاج الطبيعي، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام 920 طالبا وطالبة.





كما تفقد رئيس الجامعة كلية الحقوق، حيث يؤدى 3 آلاف طالب بالفرقة الأولى الامتحانات، وأكد ضرورة توفير سبل ووسائل الراحة للطلاب فى اللجان وتوفير التأمين اللازم والتدابير الخاصة لراحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.



