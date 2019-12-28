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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات الطلاب بفرع قنا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:26 م
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب
أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 /2020 بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والحقوق، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة، امتحانات كلية الصيدلة، حيث يؤدي طلاب الفرق الأولى والثانية والرابعة" البرنامج العام – برنامج الصيدلة الاكلينيكية" والبالغ عددهم حوالى 230 طالب وطالبة وفى كلية العلاج الطبيعي، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام 920 طالبا وطالبة.

كما تفقد رئيس الجامعة كلية الحقوق، حيث يؤدى 3 آلاف طالب بالفرقة الأولى الامتحانات، وأكد ضرورة توفير سبل ووسائل الراحة للطلاب فى اللجان وتوفير التأمين اللازم والتدابير الخاصة لراحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة، إلى أن نتائج الامتحانات سوف يتم اعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد،مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس للرد على كافة استفسارات وتساؤلات الطلاب أثناء أداء الامتحانات.
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات الطلاب بفرع قنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات الطلاب بفرع قنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات الطلاب بفرع قنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات الطلاب بفرع قنا
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