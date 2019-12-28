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أخبار العالم

الأرصاد اليابانية: البلاد تعرضت في عام 2019 لضعف عدد العواصف التي تشهدها سنويا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:59 م
وكالة الأرصاد الجوية
وكالة الأرصاد الجوية اليابانية
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أ ش أ
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم /السبت/ أن اليابان تعرضت خلال عام 2019 لما يقرب من ضعف عدد الأعاصير التي تتعرض لها كل عام.

وأضافت الوكالة - في تقرير أوردته شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - أن نحو 29 عاصفة استوائية ضربت منطقة المحيط الهادئ خلال العام الجاري، متفوقة على المعدل الطبيعي السنوي، حيث يصل متوسط أعداد العواصف الاستوائية التي تشدها المنطقة كل عام 6ر25 عاصفة، مضيفة أن خمسة عواصف منها تسببت في حدوث انهيارات أرضية باليابان، حيث بلغ متوسط العواصف المعتاد أن تضرب البلاد 7ر2 عاصفة.

وأشارت الوكالة إلى أن إعصاري "فاكسي" الذي ضرب مناطق قريبة من العاصمة "طوكيو" في سبتمبر الماضي، تلاه إعصار "هاجيبيس" الذي ضرب منطقة "كانتو" ومحافظة "شيزوكا" في أكتوبر الماضي، يعتبران أقوى إعصارين شهدتهما المنطقة منذ عام 1991 حيث وصلت سرعة الرياح 144 كيلومترا في الساعة حينما وصلت على الأرض، موضحة أن "فاكسي" تسبب في إحداث انهيار أرضي على مقربة من مدينة "شيبا" التي تقع في شرق طوكيو، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربي ودمار كبير للمنشآت.

من جانبه، قال أحد الأساتذة في جامعة "ناجويا" إن التغير المناخي تسبب في ارتفاع درجات مياه البحر، كما سمح للأعاصير أن تصل لليابان دون أن تفقد قوتها، معتبرا إعصاري "فاكسي" و"هاجيبيس" مثالين على ذلك.

وأكد أن معايير مكافحة الكوارث ستكون ضرورية في المرحلة المقبلة حيث ستزداد الأعاصير والأمطار سوءا في المستقبل.

يذكر أن الوكالة كانت قد رجحت زيادة درجات الحرارة في العالم في الفترة الأخيرة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.
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