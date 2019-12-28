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حوادث

أمن الجيزة يضبط عصابة عاطلين لسرقتهم 19 سيارة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:24 م
ضبط عصابة عاطلين
ضبط عصابة عاطلين لسرقتهم 19 سيارة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت أجهزة مديرية أمن الجيزة، في ضبط ثلاثة عاطلين بالجيزة لتكوينهم تشكيل عصابي في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة من داخل السيارات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (19) حادث بذات الأسلوب بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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