الأورمان تنجح فى إعادة إعمار 684 منزلا لأسر غير قادرة بالفيوم خلال عام 2019

نجحت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار (684) منزل لأسر غير قادرة فى قرى ومراكز محافظة الفيوم المختلفة على مدار عام 2019 ، حيث قامت بإغاثة وتطويرواعادة تأهيل (559) منزل فى عدد (40) قرية فقيرة، وتعريش (50) منزل، وتوصيل مياه (75) وصلة مياه شرب نقيه، فضلًا عن رفع كفاءة وتطوير مدارس لعدد (5) مدارس، وصلت بتكلفة اجماليه تزيد عن 35 مليون جنيه، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الاهالى ودعم واغاثة القرى الأكثر احتياجًا فى الفيوم .



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية ومن خلال كتيبة عملها فى محافظة الفيوم قامت بتوزيع عدد كبير من المشروعات الصغيرة، حيث قامت بتوزيع (29) كشك بتكلفة وصلت 145 ألف جنيه، ودعمت زواج (178) فتاة يتيمة بتكلفة 1,780,000 جنيه ، وقدمت قروض حسنة لعدد 252 أسرة لاصحاب المشاريع متناهيه الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايا بتكلفة وصلت 1,925,000 جنيه ، بالاضافة عن عمل (7) معارض لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان



وأشار شعبان إلى أن الأورمان واصلت خلال 2019 فى محافظة الفيوم دعمها لشرائح غير القادرين من مرضى القلب حيث نجحت في دعم إجراء (400) عملية جراحة قلب مفتوح وقسطرة علاجية لمرضى القلب بقيمة اجمالية تجاوزت 15 مليون جنيه بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج القلب على مستوى الجمهورية، كذلك قامت بإجراء 1117 عملية عيون حيث قامت بإجراء عمليات زرع قرنية ومياه بيضاء ومياه زرقاء وغيرها من عمليات العيون بقيمة اجمالية تجازوت 4 مليون جنيه، وكذلك دعمت الجمعية عدد (66) جهاز تعويضي تتنوع ما بين أحذية طبية وأطراف صناعية وسماعات طبية وكراسي متحركة بقيمة اجمالية تجاوزت 233,839 جنيه.



وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم وبالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات الخيرية والاقتصادية الكبرى وداعمى العمل الخيرى وبهدف إحداث تغيير حقيقى في حياة الأسر الأكثر احتياجًا واصلت دعم شرائح غير القادرين موسميًا فقامت بتوزيع عدد (42) ألف كرتونة رمضان، وقامت بتوزيع 75 ألف كيلو لحوم أضاحى، وتقوم حاليا بتوزيع 16 ألف بطانية ولحاف، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع وتحت رعاية السيد المحافظ و بحضور مندوب عن وزارة التضامن الإجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة .



واختتم رئيس الجمعية تأكيده بأن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 فى خطاطها لتنفيذ مبادرتها الانسانيه وتقديم مساعدتها الموسمية للأسر غير القادرة فى كافة أنحاء المحافظة .