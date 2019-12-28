لوحة فنية لقناع الملك توت عنخ آمون تسجل رقما قياسيا بموسوعة جينيس الرقمية

شهد المتحف المصرى الكبير صباح اليوم السبت فعالية تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.





حضر الفعالية السيدة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة و د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، و د. الطيب عباس مدير المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، د. ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، و د. عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وطلال عمر المدير الإقليمي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا لموسوعة جينيس الرقمية و القائمين على مؤسسة جينيس الرقمية في الشرق الأوسط.





جاءت هذه الفعالية فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف المصرى الكبير والتعريف به قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.





وقالت السيدة غادة شلبي، إنه لشرف كبير لها الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في أول فعالية للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقمية، مشيرة الي أن هذا الحدث له أهمية خاصة حيث أنه يبرز الآثار المصرية كما أنه يعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.





ووصف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار هذا الحدث بالعالمي يتم استضافته بالمتحف المصري الكبير أضخم وأعرق مبنى حضاري ثقافي في العالم.





ومن جانبه أعرب طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته لحضور هذه الفاعلية لأكبر لوحة لأكواب القهوة في المتحف الذي يجمع بين عبق التاريخ وفن العمارة الحديثة المتمثلة في مبني المتحف المصري الكبير.





وعلى أنغام الهارب قام مجموعة من شباب المصريين خلال الفاعلية بتنفيذ تصميم قناع الملك توت عنخ آمون على مساحة 60 متر مربع، وذلك بالساحة المؤدية إلى منطقة المطاعم المفتوحة بالمتحف المصرى الكبير فى أجواء من الحماس والبهجة.





وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفنى بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة.





كما قدم مجموعة الأطفال من ذوى الهمم عرض لبعض الأغاني الوطنية فى حب مصر تماشيًا مع الأهداف التربوية والاجتماعية للمتحف المصرى الكبير.



