خبراء زراعيين يكشفون تأثير الظروف المناخية غير المستقرة على المحاصيل

كشف عدد من الخبراء الزراعيين لـ "صدى البلد"، عن مدى تأثر المحاصيل الزراعية بالظروف المناخية غير المستقرة.



ويقول في هذا الصدد، المهندس محمد فؤاد مدير المكافحة بالقنطرة شرق، إن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة المصرية والإنتاج، خاصة مع انتشار آفات كانت ثانوية أصبحت أساسية وكذلك تأثير تقلبات الطقس من حرارة ورطوبة، مشددا على أهمية مواكبة البحث العلمي مع هذه التغيرات ونشر توصيات يومية لكل المحاصيل الزراعية مع تغير الحالة المناخية في الإعلام.



وأضاف فؤاد، أن التغيرات المناخية تتسبب في انتشار العديد من أنواع الفطريات والبكتريا والفيروسات التي تصيب النباتات، وأن الخسائر نتيجة تلك التغيرات في المحاصيل الزراعية كبيرة.



وأشار إلى أن من بين أشهر الأمراض في الوقت الحالي، فطر العفن الهبابي التي تهاجم محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية ، وهو ما أثار قلق عدد من المزارعين والمصدرين. ويجب وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ بالتعامل مع التغيرات المناخية.



ويتابع المهندس محمود عودة، وكيل الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، قال إن التغيرات المناخية من أهم المحددات المستحدثة في الاستراتيجية الزراعية والتي لها تأثيرات مباشرة وخطير على حركة الزراعة في مختلف الأماكن.



وأشار "عودة"، إلى أنه من المتوقع أن تزداد حدة التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة، ونعتمد علي النشرات التي تصدرها وزارة الزراعة في التعامل مع هذا التغيرات ونقلها للمزارعين.



وأوضح أن الإدارة الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، حرصت خلال الموسم الشتوي الحالي على التعامل مع التغيرات المناخية من مختلف الجوانب خاصة طرق مكافحة الآفات، وذلك من خلال عقد ندوات حقلية.



وأكد أن تغيرات المناخ قد تؤدي إلى ظهور آفات ثانوية بجانب تأثيراتها المختلفة على جودة المحاصيل والخسائر الاقتصادية وهي أيضا قد تغير من الخريطة الزراعية من حيث نوع المحاصيل والمناطق الزراعية وأساليب الزراعة وطرق الري والمكافحة والتسميد والخدمة وغيرها من الممارسات الزراعية.



وقال المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة نواجه ارتفاع شديد فى درجات الحرارة صيفا، زيادة استهلاك المياه فى الرى، ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تشجيع نمو وتكاثر الحشرات والآفات الزراعية ، وكذلك زيادة نسبة الأمراض (النبات - الطيور - الحيوانات - الإنسان ) بسبب الاجهاد الحرارى، ارتفاع درجات الحرارة يودى الى انخفاض الانتاج الزراعى (الخضر-الفاكهة -المحاصيل).



وأوضح أن من بين الحلول ، التوسع فى التشجير بشكل عام و أشجار النيم بشكل خاص واستخدام المادة العضوية (الكمبوست)، والاسمدة الحيوية بشكل مستمر طول العام، التربة الزراعية السليمة مستودع للكربون وتخفف من تأثير التغيرات المناخية، استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية المختلفة، غير شرهه في استخدام المياه، والمقاومة للأمراض، والتي تتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.