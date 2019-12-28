شاهد.. رامي رضوان ودنيا سمير غانم يحتفلان برأس السنة على طريقتهما الخاصة

نشر الإعلامى رامى رضوان ، عبر صفحته الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة له برفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم أثناء احتفالهم بعيد رأس السنة.





وعلق رامى رضوان على الصورة قائلًا: "كمان واحدة عشان خاطر الصورة الحلوة اللي أبويا دلعنا بها دي".





وحازت الصورة على العديد من الإعجابات والتعليقات من متابعى رامى رضوان مابين : "ربنا يسعدكم والله " و" كل سنة وأنتم طيبين" و" مبروك عليك لقب افضل ممثلة كوميدية لسنة 2019 أ تمنى لك المزيد من النجاحات #الجزائر" .





وكانت أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء عام 2019، مقدمة الشكر للجمهور الذي صوت لها، والذي يشجعها دائما على تقديم أدوار مميزة.





وأضافت دنيا سمير غانم، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنها كانت متخوفة من رد فعل الجمهور على مسلسلها الكوميدي الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى سعادتها بنجاح المسلسل ونيل إعجاب الجمهور.



