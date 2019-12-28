نجوم الغناء يتألقون في أقوى حفلات 2019.. تامر حسني ورامي جمال يشعلان المنارة .. شيرين عبد الوهاب تتلألأ في حفل دبي .. ومحمد حماقي يغني لأول مرة في بني سويف

تامر حسني ورامي جمال يغنيان سويا في حفل المنارة

عمر خيرت يقدم معزوفاته في حفل بـ مهرجان شتاء طنطورة



قدم نجوم الغناء العديد من الحفلات الهامة على مدار عام 2019 في مختلف الدول العربية، وقد تألقوا بغناء أبرز الاغاني الخاصة بهم، ونستعرض لكم أبرز الحفلات خلال الفترة الماضية في التقرير التالي:



تامر حسني ورامي جمال



شهد حفل النجمين تامر حسني ورامي جمال الذي أقيم مساء أمس الجمعة، فقرة مبهرة لمصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري، حيث جسد حضارات مصر الفرعونية والقبطية والإسلامية ومرورا بالنهضة الحديثة للمحروسة متمثلة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك من خلال مسرح 3D mapping ضخم قام بتصميمه وتنفيذه تامر فوزي و حصد حماس وإعجاب الجمهور.



علي جانب آخر أحيا رامي جمال أولى فقرات الحفل وحرص عقب أولى أغانيه علي توجيه كلمة شكر لكل من سانده ودعمه من خلال الرسائل بالإضافة إلى أنه يعتبر جمهور تامر حسني هو جمهوره .



وقدم رامي خلال فقرته عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة منها "ليالينا" ،"فرصة" ،"اوعديني" ،"انا مش كداب"، "عايش فترة"،" شعرها ناعم" ، "قدامي طول عمري" بالإضافة الى ميدلي لاشهر الاعمال الغنائية لكبار نجوم الأغنية و التي قام بوضع الحانها منها "مش كنت تتكلم" ، "فين لياليك"،" انا مصمم"، "بتقول تعبتك"، :حياتي في بعدي عنك"، "انا حضنك"،" لسه بتخاف من الفراق" ، "خلص الكلام" ،"بحبك كل يوم اكتر".. بالإضافة إلى دويتو مع إسلام عرفه أحد منظمي الحفل.



بينما تألق الفنان تامر حسني، في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا للشباب، وقدم الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، باستاد القاهرة.



شيرين عبد الوهاب



أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في دبي، وسط حضور جماهيري كبير جدًا من جميع البلاد العربية.



وقدمت شيرين، عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها كان من بينها: "حبة جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، وغيرها، كما تألقت بغناء أغنيتها الشهيرة "أه يا ليل"، وسط تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص.



كما قدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ناجحا في القاهرة بـ مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في منطقة التجمع، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.



محمد حماقي



أحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا كبيرا في جامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وسط حضور عدد جماهيري ضخم.



وقدم محمد حماقي، عددا من الأغاني الخاصة به كان من بينها :"مـ البداية"، و"يا ستار"، و"راسمك في خيالي"، و"كل يوم من ده"، و"واحدة واحدة"، وغيرها من الأغاني.



بينما تألق في غناء أغنية :"جرا ايه"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا، وهي أغنية من من البوم "من قلبي بغني" انتاج Nogoum Records.



عمرو دياب



أحيا النجم الكبير عمرو دياب مؤخرًا حفلا ناجحا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري كبير وصعد عمرو إلى المسرح على أنغام أغنيته "الليلة" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف.



كما غنى دياب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد" أنا غير" منها "قدام مرايتها" التي غناها مرتين بناء على طلب الجمهور، وكذلك أغنية "يوم تلات" التي غناها مرتين أيضا بناء على طلب الجمهور الذي طلب من عمرو غناء الأغنيات التي سيطرحها من الألبوم خلال الفترة القادمة.



محمود العسيلي



أحيا النجم محمود العسيلي حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بحضور عدد كبير من الوزراء ومشاهير الفن والإعلام والآلاف من الطلاب من مختلف المراحل وأسرهم وذلك بجوار مبنى البورصة المصرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.



حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين منها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم" .. بالاضافة الى أغنية "أنا إبن مصر" ..و غيرها ممن تفاعل معها آلاف الطلاب وأسرهم .



عمر خيرت



أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا، على مسرح "المرايا" بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وقدم الموسيقار عمر خيرت مقطوعة موسيقية ألفها مخصوص لمهرجان شتاء طنطورة، كما قدم العديد من أعماله الموسيقية من بينها موسيقى "قضية عم أحمد".