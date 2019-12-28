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منوعات

روسيا في الصدارة.. أكثر 5 دول تلوثا في العالم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:50 م
صدى البلد
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مريم صليب
جميعنا مشتركون في التلوث الذي وصل إليه كوكب الأرض، فقد وصلت بعض الدول إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عليه من التلوث، وحملات التوعية لم تعد كافية.

ووفقا لما ورد في صحيفة "lolwot"، فإن دول العالم أصبحت الآن أكثر تلوثا، وقد شمل التلوث الأرض والهواء والبحر والنهر، قد تظن أن الدول المتقدمة هي الأكثر نظافةن ولكن يمكنك مراجعة تلك المعلومات البسيطة التي ستصدمك حول تلوث تلك البلدان 

روسيا
تصدرت مدينة نورليسك الروسية قوائم البلدان الأكثر تلوثا حول العالم، حسب ما ورد في الصحيفة بسبب تلوث الهواء.

إندونيسيا
يعيش على ضفاف أكبر نهر في إندونيسيا حوالي 5 ملايين مواطن بالرغم من تراكم أطنان القمامة على الجانبين.

الصين
يقول أحد خبراء البيئة عن تلوث إحدى المناطق الواقعة في إقليم في الصين، إنك إذا تركت قطعة ملابس بيضاء لتجف في الهواء ستجدها سوداء بعد مدة قليلة جدا بسبب تلوث الهواء.

أوكرانيا
تسببت الغازات الناتجة عن المفاعل النووي تشيرنوبل الذي تسبب في هلاك الآلاف من البشر، ويعاني الشعب الأوكراني من بقاياه حتى الآن.

شمال المحيط الهادي
تعتبر تلك المنطقة هي الأكثر تلوثا على الكوكب، فهو أكثر الأماكن المائية تلوثا، وفقا لما ورد في الصحيفة.
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