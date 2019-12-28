AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:52 م
سقوط شخصين تخصصا
سقوط شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تمكّنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، تخصصا في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد ممارسة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندرية، نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.

أكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهمين بترويج تلك المحررات على عملائهما ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإيهامهم بصحة تلك المحررات وصدورها من الجهات الحكومية - خلافًا للحقيقة- نظير حصولهما على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وعثر بمسكن أحدهما على 4 أختام لشعار الجمهورية "مقلد" منسوب للعديد من الوزارات وآخر مطموس البيانات، و5 أكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورها لفرع أحد البنوك بالإسكندرية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من صور المستندات والأختام المزورة.

كما عثر بحوزة المتهم على 2 كارت تخزين بيانات "ميمورى" بفحصهما تبين احتوائهما على صور للمستندات والأختام المزورة ومجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، وعقود إيجار أملاك خالية البيانات، و إخطارات الأجازات المرضية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد".

اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي، وأضافا في التحقيقات بقيام أحدهما بتزوير تلك المحررات الرسمية والعرفية، بينما يتولى الآخر عملية ترويجها على العملاء مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس متهمة بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية

ضبط عصابة تزور كشوف حسابات البنوك لراغبى السفر للخارج

الداخلية: تاجر وزوجته وراء تزوير المحررات الرسمية في بورسعيد

فرص عمل بدول عربية.. عاطل ينشئ شركة لتسفير الشباب بتأشيرات مزورة

شاهد | كيف أسقطت مباحث الأموال العامة "السفير" المتهم بالنصب على المواطنين

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها | قصة ناهد صبري من الهروب للرقص إلى التوبة والنقاب

خطأ بـ تكبيرة الإحرام يقع فيه بعض المصلين يبطل الصلاة | عالم أزهري يكشف عنه

البرلمان يكشف حقيقة مضاعفة فواتير الكهرباء والمياه على الوحدات السكنية المخالفة

باب النجار مخلع.. هجوم أخطر أفعى في العالم على صائد ثعابين| صور

سقوط أمطار وسرعة رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

نشرة الفن| عاش يتيما وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. سعر خرافي لتذاكر حفل محمد عبده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النجمة العالمية مادونا ترتدي الحجاب

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية