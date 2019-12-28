سقوط شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكّنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، تخصصا في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.





وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد ممارسة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندرية، نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.





أكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهمين بترويج تلك المحررات على عملائهما ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإيهامهم بصحة تلك المحررات وصدورها من الجهات الحكومية - خلافًا للحقيقة- نظير حصولهما على مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وعثر بمسكن أحدهما على 4 أختام لشعار الجمهورية "مقلد" منسوب للعديد من الوزارات وآخر مطموس البيانات، و5 أكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورها لفرع أحد البنوك بالإسكندرية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من صور المستندات والأختام المزورة.





كما عثر بحوزة المتهم على 2 كارت تخزين بيانات "ميمورى" بفحصهما تبين احتوائهما على صور للمستندات والأختام المزورة ومجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، وعقود إيجار أملاك خالية البيانات، و إخطارات الأجازات المرضية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد".





اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي، وأضافا في التحقيقات بقيام أحدهما بتزوير تلك المحررات الرسمية والعرفية، بينما يتولى الآخر عملية ترويجها على العملاء مقابل حصولهما على مبالغ مالية.



