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توك شو

شاهد.. خبيرة أبراج تكشف حظ محمد رمضان في 2020: تغيير إيجابي في أسلوب تمثيله

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:40 م
صدى البلد
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توك شو
قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إن الفنان محمد رمضان برج الجوزاء، وبالنسبة له سنة 2020 ستكون رائعة وسيحقق فيها نجاحا كبيرا.

وأوضحت خبيرة الأبراج لبرنامج 60 دقيقة لايف، على قناة الحدث اليوم مع الإعلامية ماجدة بدوي، أن العام الجديد بالنسبة لمحمد رمضان حيث أنه مواليد يوم 23 وهذا يعطيه حظ وسرعة بديهة للتغلب على المشاكل وسيحمل له العام الجديد تغيير إيجابي هذا العام فى أسلوب العمل والتمثيل.

وأضافت أن العام 2019 كان مليئا بالضغوط بالنسبة لبرج الجوزاء ، وسيكون العام الجديد سيكون لديه حظ أفضل.

بالفيديو.. تعرف على حظ الفنان عادل إمام 2020:

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك أن الفنان الكبير عادل إمام سيكون عام 2020 عام لديه حظ رائع حيث أنه برج الثور ، وهو من الأبراج التى ستحقق مكاسب كبيرة هذا العام مالية ونجاحات كبيرة .

وأضافت خبيرة الأبراج لبرنامج 60 دقيقة لايف على قناة الحدث اليوم مع الإعلامية ماجدة بدوي، أن العام الجديد 2020 سيمثل عام جنى الأموال بالنسبة لبرج الثور، وتغيير كارير العمل والارتباط لافتة أن من أكثر الأبراج حظا لعام 2020 هو برج الثور.
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