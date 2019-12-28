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مرأة

للرجال.. مخاطر غير متوقعة لـ وضع المحفظة فى الجيب الخلفى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:26 م
أضرار وضع المحفظة
أضرار وضع المحفظة فى الجيب الخلفى
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نهى هجرس
يعتاد الكثير من الرجال منذ الصغر على وضع المحفظة فى الجيب الخلفى للبنطال، وتترك به طوال اليوم مما يتسبب في العديد من المشاكل الجسدية فى الظهر.

ووفقًا لموقع "arture" إليكم أبرز المشاكل الصحية التى تسببها وضع المحفظة فى الجيب الخلفى

- سيؤدي الجلوس مع محفظتك على ظهرك إلى ارتفاع الحوض نحو الجانب البارز من ملابسك، ولخلق توازن متناغم ، سوف ينحني ظهرك السفلي.

- كم أن وضع المحفظة فى الجيب الخلفى، سيؤدي ذلك إلى تقصير عضلات الرباعي الأيمن وعضلاتك الأخرى على الجانب الأيمن بتقصير فعال، مما يقلل بشكل كبير من كفاءة العضلات ويزيد من الضغط على مفصل العجزي الحرقفي الأيمن.

- وفي الوقت نفسه ، فإن الجانب الأيسر من الحوض والعضلات التي تشكل الجزء تطول وتصبح غير فعالة بشكل سلبي، وتقلل العضلات الموجودة على الجانب الأيسر من منتصف ظهرك ، مما يؤدي إلى ألم شديد

- إضافة إلى ذلك ، فإن المثبتات الشوكية الموجودة على الجانب الأيمن سوف تتعرض لفرط الضغط وتقلل من القدرة على التحمل.
للرجال.. مخاطر غير متوقعة لـ وضع المحفظة فى الجيب الخلفى
للرجال.. مخاطر غير متوقعة لـ وضع المحفظة فى الجيب الخلفى
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