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رياضة

الدوري السعودي.. جوستافو يكشف حقيقة مفاوضات الوحدة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:43 م
البرازيلي لويس جوستافو
البرازيلي لويس جوستافو مهاحم فريق الفيصلي السعودي
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محمد السعيد
كشف البرازيلي لويس جوستافو مهاجم فريق الفيصلي السعودي، حقيقة اقترابه من الانضمام إلى الوحدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لويس جوستافو في تصريحات تلفزيونية:" عقدي مستمر مع الفيصلي حتى نهاية الموسم، ولم أتلق أي عروض رسمية حتى الآن".

وأضاف:" أضع كامل تركيزي حاليا مع الفيصلي، وفي حالة تلقيت عروضا رسمية سأرحب بالأمر.

وكان الفيصلي خسر أمام الوحدة بهدف دون رد، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري السعودي.

يذكر أن فريق الفيصلي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.
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