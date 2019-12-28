الدوري السعودي.. جوستافو يكشف حقيقة مفاوضات الوحدة

كشف البرازيلي لويس جوستافو مهاجم فريق الفيصلي السعودي، حقيقة اقترابه من الانضمام إلى الوحدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال لويس جوستافو في تصريحات تلفزيونية :" عقدي مستمر مع الفيصلي حتى نهاية الموسم، ولم أتلق أي عروض رسمية حتى الآن ".





وأضاف:" أضع كامل تركيزي حاليا مع الفيصلي، وفي حالة تلقيت عروضا رسمية سأرحب بالأمر.





وكان الفيصلي خسر أمام الوحدة بهدف دون رد، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري السعودي.



