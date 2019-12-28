التضامن: تدريب العاملين الجدد بفرق الشارع لحماية الأطفال بلا مأوى

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا للعاملين الجدد في فرق الشارع الذين تم تعيينهم مؤخرًا ، ويهدف البرنامج التدريبي علي منهجية العمل بالشارع وكيفية التعامل مع الأطفال ضمن تنمية قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ( برنامج حماية الاطفال بلامأوي) ومنظمة ساموسيسيال انترناسيونال مصر في ملف حماية ورعاية الاطفال بلامأوي.



وفي نفس الإطار نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة تدريبية حول الاسعافات الاولية لمقدمي الرعاية بمؤسسة فتيات العجوزة بهدف تنمية مهاراتهم ومساعدة الفتيات المقيمة بالدار.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

