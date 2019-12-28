أهم الأخبار.. استمرار موجة الطقس البارد.. ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو الإرهابي.. بن شرقى يقود الزمالك أمام زيسكو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
دورى أبطال أفريقيا .. أشرف بن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام زيسكو .. ومصطفى محمد على مقاعد البدلاء
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
من الأجمل.. هنادي مهنا و راندا رياض بنفس الإطلالة في خطوبتيهما
احتفلت الفنانة هنادي مهنا أمس، الجمعة، بخطبتها من الممثل أحمد خالد صالح في حفل بسيط اقتصر على العائلة فقط.
عادت لـ مطار القاهرة.. عطل فني مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا
اضطر قائد رحلة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة لمطار لاجوس بنيجيريا، اليوم السبت، إلى العودة مرة أخرى لمطار القاهرة الدولي، بعد دقائق من إقلاعها، بسبب حدوث عطل فني مفاجئ بالطائرة.
خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: استمرار موجة الطقس البارد على البلاد واحتمالية سقوط أمطار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس البارد على البلاد، خلال الـ72 ساعة المقبلة، المصاحبة لنشاط الرياح واحتمالية سقوط الأمطار على عدة مناطق بمحافظات الجمهورية.
إنقاذ سائق من الموت غرقا.. أمن الجيزة ينتشل سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور
أصيب شخص عقب سقوط سيارته في مياه ترعة المريوطية بالجيزة.. تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وأوناش المرور والدفاع المدني.
بينهم أتراك.. ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي في الصومال إلى 76 قتيلا
ارتفعت حصيلة القتلى في التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 76 قتيلا.. وكان مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية مقديشو، عبدالقادر عبدالرحمن، قد أعلن، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي بواسطة شاحنة مفخخة، جنوب غربي العاصمة، إلى 61 شخصا على الأقل.
مصرع 6 وإصابة 24 في تصادم أتوبيسين ونقل على طريق السخنة
دورى أبطال أفريقيا .. أشرف بن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام زيسكو .. ومصطفى محمد على مقاعد البدلاء
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
من الأجمل.. هنادي مهنا و راندا رياض بنفس الإطلالة في خطوبتيهما
احتفلت الفنانة هنادي مهنا أمس، الجمعة، بخطبتها من الممثل أحمد خالد صالح في حفل بسيط اقتصر على العائلة فقط.
عادت لـ مطار القاهرة.. عطل فني مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا
اضطر قائد رحلة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة لمطار لاجوس بنيجيريا، اليوم السبت، إلى العودة مرة أخرى لمطار القاهرة الدولي، بعد دقائق من إقلاعها، بسبب حدوث عطل فني مفاجئ بالطائرة.
خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: استمرار موجة الطقس البارد على البلاد واحتمالية سقوط أمطار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس البارد على البلاد، خلال الـ72 ساعة المقبلة، المصاحبة لنشاط الرياح واحتمالية سقوط الأمطار على عدة مناطق بمحافظات الجمهورية.
إنقاذ سائق من الموت غرقا.. أمن الجيزة ينتشل سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور
أصيب شخص عقب سقوط سيارته في مياه ترعة المريوطية بالجيزة.. تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وأوناش المرور والدفاع المدني.
بينهم أتراك.. ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي في الصومال إلى 76 قتيلا
ارتفعت حصيلة القتلى في التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 76 قتيلا.. وكان مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية مقديشو، عبدالقادر عبدالرحمن، قد أعلن، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي بواسطة شاحنة مفخخة، جنوب غربي العاصمة، إلى 61 شخصا على الأقل.
مصرع 6 وإصابة 24 في تصادم أتوبيسين ونقل على طريق السخنة