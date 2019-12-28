ستاد ليفى مواناواسا جاهز لـ مباراة الزمالك وزيسكو بعد شفط مياه الأمطار

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.





كشفت إدارة ستاد ليفى مواناواسا في زامبيا جاهزية أرض الملعب لاستضافة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في اللقاء الذي يجمع بينهما عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.وأوضح مسئولو الاستاد لبعثة نادي الزمالك، أن الملعب جاهز بعد شفط مياة الأمطار تمامًا، ولا توجد أزمة.وسادت حالة من الارتياح للاعبي الزمالك بعد توقف الأمطار، واستقرار حالة الطقس.وأعلن كارتيرون التشكيل الرسمي للفريق:محمد أبو جبل في حراسة المرمى.خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني.خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد السيد "زيزو" - محمد أوناجم.فيما احتفظ كارتيرون بالمهاجم الشاب مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، فى مفاجأة كبيرة لعشاق الزمالك الباحث عن الفوز أفريقيًا لعلاج أزماته المحلية وسوء النتائج فى مباريات الدوري الأخيرة.