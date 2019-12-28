تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بشمال الجيزة

شهد اليوم ديوان عام منطقة الجيزة الأزهرية، تكريم أوائل الشهادات الأزهرية للعام 2018/ 2019 بمنطقة شمال الجيزة الأزهرية.



جاء ذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد جاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية والدكتور منصور أبو العدب المدير العام الشرعي وعبد الرحمن أبو طالب المدير العام الثقافي .



حيث تم تسليم شهادات شكر وتقدير وجوائز مالية وعينية لطلاب والطالبات متمنا لهم مزيد من التفوق والنجاح والتي وقد تم إعلان الأسماء علي النحو التالي :-



- رضوى سامح فايز فهمى ام القرى الخاص ابتـــدائـى الاول الصديق

- لارا ياسر محمد رضوان القصر الثانى الواحات

- ريتاج ايمن محمد محمود الحصرى الخاص لغات الثالث مكرر اكتوبر

- سمر راضى محمد عوض القصر الخامس الواحات

- ملك وليد اسماعيل قاسم ام القرى الخاص السادس الصديق

- ساره احمد حجاج عمر بن عبدالعزيز الخاص السابع الصديق

- مريم طارق محمد المدينة المنورة العادى التاسع الصديق

- عبدالله احمد ناصر عيد الاشراف النموذجى العاشر الصديق

- يوسف عبدالنبى محمد كفر حكيم الثالث كفيف كرداسة

- خالد سمير سعيد عبدالله عبدالعزيز العلى الرابع كفيف الصديق

- عبدالرحمن علاء حنفى ترسا الخامس كفيف الصديق

- منة الله سمير عبدالمجيد ف القدس النموذجى اعـــدادى الاول مكرر الصديق

- عائشة حسن احمد حسن ف الشيخ زايد الثامن مكرر اكتوبر

- اميرة احمد صالح محمد ف الواحات العاشر الواحات

- منه الله عمرو محمدعبدالحكيم ف القدس النموذجى العاشر مكرر الصديق

- ملك يحى محمد سلامة ف جزيرة محمد الاول كفيف امبابة

- مريم توفيق محمد سعيد ف زايد النموذجى ثانوى



علمى الاول اكتوبر

- دارين احمد مختار محمد ف القدس النموذجى الثالث الصديق

- محمد عبدالناصر عبدالحافظ زايد النموذجى الخامس اكتوبر

- آلاء سيد عبدالعظيم ف المنصورية ثانوى



ادبى+ كفيف الاول اوسيم :

- رحاب على سيد حسين ف المنصورية الرابع اوسيم

- آلاء مصطفى كامل محمد ف المنصورية الخامس اوسيم

- شيماء عصام محمد خلف ف عبدالعزيز العلى خامس مكرر الصديق

- يوسف محمد قناوى خاتم المرسلين اول ادبى كفيف الصديق

- عبدالحافظ صبحى محمد قراءات خاتم المرسلين التجويد الاول الصديق

- محمدفتحى محمدعبدالرحمن قراءات خاتم المرسلين الثانى

- ناهد ابراهيم خليل محمد قراءات خاتم المرسلين الثالث

- اسماء محمد بهجت فرحات قراءات خاتم المرسلين الرابع

- عبير السعيد المليجى خميره قراءات خاتم المرسلين الخامس

- غيداء حسن عبدالمطلب قراءات خاتم المرسلين السادس

- محمد عبدالحميد محمد قراءات خاتم المرسلين السابع

- آيات ابوالمجد ابراهيم فوده قراءات خاتم المرسلين عالية الاول الصديق

- نوراجمال الدين محمدزهرة قراءات خاتم المرسلين الثانى

- الاء محمد عبدالعزيز قراءات خاتم المرسلين التخصص الاول الصديق

- ميمونة سيد محمد على قراءات خاتم المرسلين الثانى



جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد عبد الوهاب مدير رعاية الطلاب بالمنطقة والاستاذ مجدى جلال مدير الكمبيوتر التعليمى والاستاذ خالد رشاد وجميع أسرة رعاية الطلاب بالمنطقة .