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ثقافة

في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:06 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
حرصت إدارة المتحف المصري الكبير، علي إشراك عدد من ذوي الهمم في الحدث العالمي، الذي شهده المتحف اليوم السبت.

وكانت كاميرا موقع صدي البلد حاضرة ورصدت الفعاليات والتقطت 30 صورة منه.

حيث قامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل أكبر لوحة يتم صنعها من أكواب القهوة، وذلك في الساحة الأمامية للمتحف،بحضور د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وجاءت اللوحة علي شكل قناع الملك توت عنخ آمون،وقام مسئولو الموسوعة بتسجيلها بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة التي بلغ عددها 7260 كوبا.

وقام عدد من ذوي الهمم بوضع اخر مجموعة أكواب في اللوحة،كما قدم مجموعة من الأطفال ذوى الهمم عرضًا لبعض الأغاني الوطنية فى حب مصر تماشيًا مع الأهداف التربوية والاجتماعية للمتحف المصرى الكبير.

وحرص اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة علي التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ذوي الهمم،والذين وصفهم بالأبطال ولهم كل التحية.
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
في 30 صورة.. ذوي الهمم يشاركون المتحف الكبير تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر
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