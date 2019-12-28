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فن

هند صبري عن زيارتها للاجئي الروهينجا: لنجعلها سنة سعيدة على كثير من الناس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:11 م
هند صبرى
هند صبرى
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شيري نبيل
علقت الفنانة التونسية هند صبرى، على زيارتها الأخيرة لمعسكر اللاجئين من مسلمى الروهينجا فى بنجلاديش خلال شهر نوفمبر الماضى، ضمن جهودها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمى لمكافحة الجوع.

وقالت هند صبرى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي بتويتر: "لم لا نجعلها سنة جديدة سعيدة على العديد من الناس من حولنا أو من بعيد".

من ناحية اخري نجحت شركة سينرجي في الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز بمسلسل واحد، وهي خطوة تبشر بعودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.

المسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء.
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