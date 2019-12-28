لن تتناولها بعد اليوم.. حقائق صادمة عن صناعة القهوة سريعة الذوبان

يلجأ الكثيرون في الشتاء إلى تناول المشروبات سريعة الذوبان، وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء حقائق غير متوقعة لمشروبات القهوة السريعة والمنتشرة في الأسواق.



وأكدت شيرين، أن مبيض القهوة الذي يدخل في تركيب أكياس القهوة سريعة التحضير على مادة "ألومو سيليكات الصوديوم".. هذه المادة قابلة للاشتعال، وتضاف إلى كثير من المنتجات لمنع التكتل، تسبب هذه المادة فشلًا في وظائف الكلى والإمساك وأمراض الكبد مع فرط استهلاكها، بالإضافة الى احتواء مبيض القهوة على الزيوت والدهون المهدرجة التي تضر بالجهاز الدوري من قلب وشرايين ، وكميات هائلة من سكر الذرة ذو السعرات الحرارية العالية.



وأكدت الدكتورة شيرين زكي أن احتوائه على مادة كازينات الصوديوم التي تتسبب في اضطرابات المناعة وسوء امتصاص المواد الغذائية.



البدائل الصحية :

_ تجنب إستعمال عبوات القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على مبيض.

_ استخدام اللبن بدلا من مبيض القهوة.

_ استخدام اللبن المكثف باعتدال لتجنب تركيز السكر العالي به.

_ استخدام حليب جوز الهند.