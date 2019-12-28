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برلمان

طلب إحاطة لوضع القناطر الخيرية على الخريطة السياحية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:54 م
القناطر الخيرية
القناطر الخيرية
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معتز الخصوصى
تقدمت المهندسة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجه إلى رئيس الوزراء، وزير السياحة والآثار، حول تردي أوضاع القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتجاهل وزارة السياحة والآثار من الاهتمام بها.

وقالت فايقة فهيم في طلبها اليوم السبت، إن القناطر الخيرية، التي كانت في يوم من الأيام في مقدمة المزارات السياحية والترفيهية للمصريين والسائحين، لتميزها بالمناظر الخلابة وكثرة الأشجار النادرة والمباني الآثرية، لكن بفضل الإهمال وغياب المتابعة من المسؤولين، أصبحت في تدهور، وحالها يزداد سوء يومًا بعد يوم.

وأكدت "عضو البرلمان" ضرورة وضع دراسة متكاملة تهدف إلى تطوير المدينة ووضعها على الخريطة السياحية واستغلال كل المقومات الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية في جلب الاستثمار والمستثمرين، وتحويلها لمنتجع سياحي متكامل يضع المحافظة على الخريطة السياحية، لافتًا إلى أنها تتمتع بمقومات فريدة لاتوجد في أي مكان بالعالم.

ونوهت "عضو البرلمان" إلى ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية بها من خلال إظهار البعد التاريخي وتهيئة المدينة لتكون مدينة سياحية ذات طابع ريفي وأثري مميز واستغلال الواجهات النيلية لفرعي دمياط ورشيد وإنشاء مشروع النقل النهري.
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