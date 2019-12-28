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محافظات

محافظ البحر الأحمر: القطاع السياحي سيشهد تفوقاً كبيراً خلال الفترة المقبلة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:15 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إن محافظة البحر الأحمر ستشهد تفوق سياحى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية القطاع السياحى ودوره فى توفير وخلق فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، لذا سيتم العمل على النهوض بهذا القطاع بكافة الطرق وتوفير الخدمات اللازمة لها لانجاح هذا القطاع ليرتفع اعداد السائحين إلى المحافظة وجذب المزيد من مصادر الدخل القومى ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الداعم الرئيسي للسياحة والاستثمار السياحي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بأحد اكبر المنشآت السياحية بالغردقة ، لمناقشة الوضع الحالى للسياحة بالبحر الأحمر والاطلاع على أهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع الهام لوضع حلول عملية لإنهائها وتوفير مناخ مناسب لتطوير السياحة بالمحافظة .

من جانبه أكد الدكتور خالد العامة وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مجموعة وزارية جديدة للنظر في قضايا القطاع السياحي وخدمة المستثمرين للنهوض بالقطاع السياحي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعطى تكليفاته بتقديم كل الدعم والمساندة لخدمة القطاع السياحي وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحا أن اهمية الغردقة بالنسبة إلى مجال السياحة فى مصر وما تمثلة من قوة اتجاه هذا القطاع .
محافظ البحر الأحمر: القطاع السياحي سيشهد تفوقاً كبيراً خلال الفترة المقبلة
محافظ البحر الأحمر: القطاع السياحي سيشهد تفوقاً كبيراً خلال الفترة المقبلة
محافظ البحر الأحمر: القطاع السياحي سيشهد تفوقاً كبيراً خلال الفترة المقبلة
محافظ البحر الأحمر: القطاع السياحي سيشهد تفوقاً كبيراً خلال الفترة المقبلة
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