محافظ البحر الأحمر: القطاع السياحي سيشهد تفوقاً كبيراً خلال الفترة المقبلة

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إن محافظة البحر الأحمر ستشهد تفوق سياحى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية القطاع السياحى ودوره فى توفير وخلق فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، لذا سيتم العمل على النهوض بهذا القطاع بكافة الطرق وتوفير الخدمات اللازمة لها لانجاح هذا القطاع ليرتفع اعداد السائحين إلى المحافظة وجذب المزيد من مصادر الدخل القومى ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الداعم الرئيسي للسياحة والاستثمار السياحي .





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بأحد اكبر المنشآت السياحية بالغردقة ، لمناقشة الوضع الحالى للسياحة بالبحر الأحمر والاطلاع على أهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع الهام لوضع حلول عملية لإنهائها وتوفير مناخ مناسب لتطوير السياحة بالمحافظة .



