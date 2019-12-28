محافظ أسوان: الفترة المقبلة ستشهد تقييمًا شاملًا لمسئولي المحليات.. فيديو وصور

التواجد الميدانى والالتحام المباشر بالمواطنين للوقوف على مطالبه وإحتياجه ، بجانب الوقوف على مستوى الأداء لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالكفاءة المطلوبة هذا يعد منهاج عمل يواصل تنفيذه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منذ توليه مسئولية المحافظة نهاية نوفمبر الماضى .



وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " قيام اللواء أشرف عطية بمفاجأة رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ونوابه ورؤساء الأحياء بتغيير خط سيره من زيارة المعبد ومصنعى إنتاج السكر والخشب الحبيبى إلى تفقد الشوارع الداخلية بالمدينة ، وأيضًا مقلب القمامة المؤقت ، بجانب مبنى سلندرات مطاحن القمح ، ثم المنطقة المواجهة لمشكلة الهفت والأدخنة المتطايرة من مصنع السكر وأيضًا مشكلة جرارات القصب ، علاوة على المستشفى المركزى .



وقد أكد المحافظ أنه غير راضى عن الأداء سواء من مسئولى المحليات أو المواقع الخدمية التى تفقدها ، منوهًا إلى أننى لم أتى للفسحة ، ولكن جئت من أجل المواطن البسيط والوقوف من أرض الواقع على حجم مشاكله وهمومه التى يرسلها بشكل دائم عبر تواصله بالواتس آب وهى تحتاج لإجراءات سريعة لحلها مما يتطلب وضع تصور كامل للتطوير والتجميل والأرتقاء بمواقع الخدمات فيها وعرضه مع المطالب الجماهيرية وتحديد الأسبقية الأولى منها ، بجانب تحديد جهات ولاية الأراضى والأسبقيات والأجراءات العاجلة المطلوبة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من أجل تحويلها إلى مركز حضارى يليق بالسياحة الوافدة إليها بإعتباره من أكبر وأقدم المراكز التجارية والسياحية والزراعية على مستوى الجمهورية .



وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إجراءات إنشاء مدفن صحى محكوم بالظهير الصحراوى الغربى على مساحة 25 ألف م2 لإستيعاب كافة كميات القمامة والمخلفات الناتجة من أحياء وقرى المركز ، وأيضًا إعتماد 7 مليون جنيه لتطوير وتجميل الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة الزراعى ، مع الإنتهاء من إعادة رصف طريق العباسية بطول 6 كم ، ثم إعادة رصف طريق العتمور بحرى / السلمون / الفؤادية بطول 2 كم .



كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد تقيمًا شاملًا للمسئولين في المحليات ، مع ضرورة القيام بالمهام والمسئوليات الملقاه على عاتقهم وخاصة تكثيف حملات إزالة الإشغالات بمعاونة شرطة المرافق ، وإحكام السيطرة الكاملة على عربات التوك توك من خلال منع دخولها أى مواقع خدمية ووضع إستيكر بألوان وأرقام واضحة يتم تركيبها على التكاتك المرخصة كمرحلة أولى ، مع آخذ إقرارات على أصحابها ، ومراجعة بياناتهم ، وذلك إعتبارًا من أول فبراير القادم حيث أنه فى حالة ضبط أى توك توك مخالف لهذه التعليمات سيتم مصادرته و تحديد موقع لتجميعها بمدينة أسوان وإصدار قرار من النيابة العامة تمهيدًا لعمل مزاد علنى لبيعها كقطع غيار وخردة وهو الذى يتوازى مع وقف ترخيص التوك توك .



وقال إنه خلال المرحلة الثانية سيتم دراسة إحلال عربات الربع نقل الأجرة ( الكبود ) بسيارات أخرى مع تحويلها إلى عربات نقل بدلًا من الركوب وإستبدالها بسيارات سيرفيس ميكروباص أو مينى باص وهو الذى يستلزم دراسة إنشاء شركة للنقل الجماعى والنظافة على مستوى مركز ومدينة كوم أمبو .



وحذر أشرف عطية بأن الزيارة القادمة له لمركز ومدينة كوم أمبو ستكون دون أى إخطار سابق وسيكون هناك إجراءات مشددة لمحاسبة أى مسئول يثبت تقصيره لأننى ليس لدى سوى هدف واحد هو تحقيق الصالح العام لأبناء هذه المحافظة وللوطن ، وفى نفس الجولة الميدانية وجه عطية المسئولين بحصر وترقيم جميع المحلات التجارية الواقعة على حرم وسور خطوط السكك الحديدية للتأكد من موقفها القانونى ، مع مراجعة تراخيصها وهو الذى جاء بعد إكتشاف المحافظ بوجود توصيلات كهربائية مخالفة لتغذية أحد هذه المحلات .



وكلف محافظ أسوان رئيس المدينة بعمل رفع مساحي للأراضي الغير مستغلة سواء المستودع القديم للمواد البترولية أو داخل سلندرات مطاحن كوم أمبو وذلك لإستغلالها بالشكل الأمثل ، مع مخاطبة جهة الولاية تمهيدًا لتحويلها لتكون مركز خدمات يصب فى صالح المواطنين .

