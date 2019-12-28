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أخبار البلد

الصحفيين تعلن عن رحلة العمرة الثانية .. تعرف على التفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:52 م
عمرة
عمرة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم رحلة العمرة الثانية - خمس نجوم للصحفيين وأسرهم بالتقسيط بدون فوائد.

وأوضحت النقابة أنه نظرا الإقبال الشديد على رحلة العمرة الأولى لذلك قررت النقابة فتح باب تلقى الطلبات للحجز فى العمرة الثانية ذهاب 6 فبراير 2020، وعودة 15 فبراير 2020 الغرفة الثنائية ب 19675 والغرفة الثلاثية ب 17800 والغرفة الرابعية 16860.


كما أوضحت أن الأوراق المطلوبة :جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)، عدد (4) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء) ،شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.

كما أن أولوية الحجز للصحفيين وأسرهم المتبقيين من الرحلة السابقة مع الالتزام بتسليم كافة الأوراق المطلوبة اعتبارا من ١يناير ٢٠٢٠ ولمدة أسبوع.

وحول امكانية التقسيط يدفع العضو 50% وباقي يخصم من البدل أو المعاش على 6 أشهر.
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