AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أخطر التهديدات.. كويكبات مدمرة في طريقها إلى الأرض

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كشف مجموعة من علماء الفضاء عن مخاوفهم من كارثة قادمة نحو الأرض خلال الفترة المقبلة، وهو اصطدام كويكب بنا، محذرين من العواقب على المستوى العالمي.

يشكل الكويكب أحد أخطر التهديدات للكوكب، فقد اصطدم بالأرض من قبل بكثير من الكويكبات من هذا النوع، وتوجد أدلة تثبت صحة هذه المخاوف من ضمنها وجود أكبر فوهة ملحوظة تشكلت في جنوب إفريقيا التي يقدر أنها بلغت قرابة ملياري عام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية.

ويشرح عالم الأرصاد الجوية "سايمون كينج" و"كلير ناصر" في كتاب لهما عن الآثار الناجمة عن تحطيم كويكب على الكوكب، ويوضحان خلاله كيف أن الكويكبات التي تزيد مساحتها على 25 مترًا ، وأقل من كيلومتر واحد أضرار على نطاق محلي، بينما الكويكب الذي يزداد عن 1 كم أو 2 كم تكون عواقبه على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن ارتفاع ضغط الهواء يمكن أن يؤدي إلى تدمير البشرية بأكملها فقد تتمزق الأعضاء الداخلية للإنسان، ويسبب انفجار الرياح في قذف الجثث وتدمير المباني والغابات.

وأضاف عالما الأرصاد أن هناك آثارًا ضارة أخرى تنجم عن اصطدام الكويكب منها الحرارة الشديدة والحطام المتطاير وتسونامي، والزلازل.

وأوضح العلماء أنه اعتبارًا من 19 يونيو 2013 بدأ ما يُعرف بـ 10013 من الكويكبات القريبة من الأرض ويعتقد أن يبلغ قطرها أكثر من كيلومتر واحد 861 ، مع تصنيف 1،409 كويكبات يحتمل أن تكون خطرة وتشكل تهديدًا للأرض، كما أن هناك كويكبا آخر قريب من الأرض وأضراره نفس أضرار الكويكب الأول، فيما تحاول وكالة "ناسا" للفضاء في حماية الارض من تلك الأضرار باستخدام أحدث التقنيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسبار هايابوسا الياباني يغادر كويكبا لتوصيل عينات إلى الأرض 2020

يعادل 15 ضعف قنبلة هيروشيما.. كويكب بـ حجم هرم خوفو في طريقه لدمار الأرض

بسرعة مرعبة.. كويكب ضخم في طريقه لتدمير الأرض

دمار لا نهائي.. كويكبات ضخمة تضرب الأرض في هذا الموعد

ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم

يكفي لتدمير قارة.. ناسا: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

ترشيحاتنا

هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال؟.. الإفتاء توضح

خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: استمرار موجة الطقس البارد على البلاد واحتمالية سقوط أمطار

فيديوجراف| تفاصيل ضياع أحذية لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو الزامبي

أيهما أولى صلاة الجنازة أم صلاة السنة.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

بشرى سارة لـ المتعطلين في 2020.. شروط الحصول على تأمين البطالة وقيمته

بعد اقترابه من الزمالك.. رضا عبد العال يوجه رسالة إلى عبد الله السعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النجمة العالمية مادونا ترتدي الحجاب

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية