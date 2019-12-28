للتخلص من الوزن الزائد.. 3 أطعمة احرصي على تواجدها في الثلاجة

يعد التخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم رشيق هو حلم كل فتاة تعانى من السمنة، ولكن الكثير منهن لا يعلم ما الذى يجب أن يتناولة خلال اليوم، وما الذى يجب أن يوضع فى الثلاجة بشكل دائم.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب تواجدها فى الثلاجة وهى:-





- الخضراوات

تعد الخضراوات الطازجة مصدر هام ومفيد للصحة بشكل كبير كما أنها لا تسبب أى زيادة فى الوزن أو ضرر للجسم، وتمده بالعديد من الفيتامينات والمغذيات.





- زبدة اللوز

تعد زبدة اللوز من أكثر الأطعمة التى تحتوى على الدهون غير المشبعة، وغنية بالكثير من المكسرات التى تفيد الجسم وصحة العقل .





- الشاى الأخضر