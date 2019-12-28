فتاوى تشغل الأذهان.. أيهما أولى صلاة الجنازة أم السنة؟..حكم العزف على آلة موسيقية كـ هواية.. خطيبتي لا تصلي ونصحتها كثيرا فماذا أفعل معها؟..ابني عاق وبدعي ربنا يهديه ومش بيهتدي أعمل إيه ؟علي جمعة يرد

فتاوى تشغل الأذهان..

أيهما أولى صلاة الجنازة أم صلاة السنة.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

حكم العزف على آلة موسيقية كهواية

خطيبتي لا تصلي ونصحتها كثيرا فماذا أفعل معها؟ الإفتاء ترد

ابني عاق وبدعي ربنا يهديه ومش بيهتدي.. اعمل إيه.. علي جمعة يرد



تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.



فى البداية .."أيهما أولى صلاة الجنازة أم صلاة السنة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.



وأجاب الدكتور عويضة عثمان، قائلًا إن "هذه سنة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، فعلينا أن نسرع بصلاة الجنازة حتى لو كانت قبل الفريضة، وهذا فى حالة لو كان الطقس شديد الحرارة وكان جسد الميت سيتغير، فنصلى الجنازة وندفنه ثم بعد ذلك نجتمع ونصلى السنة، أو كان وقت الليل قد أتى ونحتاج لدفن الميت فنصلى الجنازة أولًا ثم بعد ذلك نصلى ما شئنا من الصلوات، أما لو كان هناك وقت فمن الممكن أن نصلى السنة".



ومن ثم قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأعمال مرتبطة بالنية، مشيرًا إلى أن موسيقى «الجاز»، ليست موسيقى وإنما هي إزعاج.



وأوضح «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، أن في إجابته عن سؤال: «ما حُكم تعليم العزف على الآلات الموسيقية؟»، أنه إذا كانت الموسيقى تنمي وجدان الناس وليس فيها شرك، أو إلهاء عن العبادة أو العمل فلا شيء فيها، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ» الآية 10 من سورة سبأ.



وأضاف أنه عندما سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن قال: «إنما أتيت مزمار من مزامير داوود»، لافتًا إلى أنها لا تعني المزمار كآلة موسيقية، وإنما الصوت الحسن في قراءة القرآن.



ونوه بأن الشافعي قال «وقراءة القرآن على لحون العرب لا شيء فيها ويجب أن تكون»، وفي الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»، موضحًا أن الله تعالى أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يقرأ القرآن على أبي بن سعد-رضي الله عنه-.



فيما قال آخر: "خطيبتي لا تصلى ونصحتها أكثر من مرة بالالتزام فى الصلاة لكنها لا تصلي فكيف أفعل معها؟ وهل يتم الزواج أم أتركها لهذا السبب؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



ورد الدكتور عمرو الورداني قائلًا: "في ظل التدين الكمي الذي عاشه الناس في الثمانين عامًا الماضية كان لديهم رؤية لمثل هذه الأشياء التي فيها معاصي وكبائر فكانوا يقولون دائمًا ألا يتزوجوا من يفعلها، وكان هذا يؤدي إلى الفصل بين الأخلاق والعبادة، وهذا خطأ"، لافتًا إلى أن كل الصفات الحسنة في الأخلاق والمعاملات مما يحبه الله.



وأوضح أنه إذا كانت المرأة لها أخلاق حسنة وبها صفات حسنة ولكنها لا تصلي أو ربما تكون تقطع في الصلاة، فهي مثل من يكذب ويتصنع ومثل أي شخص فيه صفات سيئة، فيجب أن يحاول نصحها بأن تصلي، وعليه أولًا أن يسألها لم لا تصلي، فإذا رفضت سؤاله وأجابت إجابة غير مكترثة بالصلاة وأهميتها، فهي إذا ليست مناسبة له، لكن إذا كانت إجابتها أنها تكسل أو لا تشعر بالخشوع في الصلاة، أو لديها أسباب، ولو خاطئة، فعليه أن يعالج السبب الأساسي أو يتوجه إلى دار الإفتاء المصرية لتساعده في علاج تلك المشكلة.



وأضاف: "يجب علينا ألا نعظم معاصي الناس فنجعل التوبة تستعصى عليهم".



ومن جانبه، قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن عقوق الابن لوالديه قد يكون بداية العقوق التي تتعرض له شجرة العائلة؛ فلا يشترط أن يكون الأمر على سبيل العقاب ورد الدين.



وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية "cbc" تقول صاحبته: "ابني عاق بيا وبدعي ربنا يهديه بس مش بيتهدي، ومن كتر زعلي بطلت ادعيله، مع العلم إني أنا ووالده كنا بارين بأهلنا جدًا؛ اعمل ايه؟»، أن الابن بدأ العقوق من أجل أن يعقه أبناؤه.



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن سيدنا نوح – عليه السلام- تعرض لمثل هذا الأمر مع ابنه وتفرط قلبه عليه، مستشهدًا بقول الله – تعالى- على لسان نوح – عليه السلام- « وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ»، ( سورة هود: الآية 42).



واختتم أن حكمة الله – تعالى- في أن يبدأ هذا الولد العقوق أنه سيجاز بعقوق أبنائه له، ويتألم مثلما كان سببًا في ألم أمه و انفطار قلبها عليه.