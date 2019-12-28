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أخبار العالم

الصومال: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 90 قتيلا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:55 م
انفجار مقديشيو
انفجار مقديشيو
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى ما لا يقل عن 90 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، السبت - "إنه لا يزال من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى".

من جهته، أوضح رئيس بلدية مقديشيو عمر محمود أن معظم ضحايا الانفجار من الطلاب الجامعيين، فيما أفاد أفراد الإنقاذ والإسعاف بأن هذا الانفجار يعد الأكثر فتكا في الصومال للعام الجاري.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن، مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.
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