خبيرة تغذية تكشف علاقة الفشار بالسينما | مفاجأة

يعتبر الفشار أحد التسالي التي نتناولها في الشتاء وفي الاجازات، وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري والخبيرة الزراعية، أن ”الفشار” يحفظ التوازن العضوي والنفسي للانسان بل ويتفوق على ”القهوة” في تنبيه المخ ويجلب الاحساس بالسعادة والبهجه دون ايه آثار جانبية.



وقالت الخبيرة: هل سألت نفسك.. ما هي علاقة الفشار بدور السينما؟ فأن تناول الفشار يحفز خلايا المخ على انتاج مادة ”السيروتونين” المسؤولة عن الحفاظ على التوازن العضوي والنفسي للانسان التي تعد من أهم الموصلات العصبية اللازمة لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظة دون حدوث أي ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة دقات القلب.



ويتفوق الفشار في هذا المجال على ”الكافيين” الموجود في القهوة ومادة ”السيروتونين” المسؤولة ايضا عن توليد الشعور بالبهجة والسرور والاقبال على الحياة.



وأوضحت أن ”الفشار” يحتوي على المجموعة المتكاملة من فيتامين ”ب” المركب وهي من أهم العناصر الغذائية لسلامة الموصلات العصبية في المخ والجهاز العصبي في كل الجسم، مشيرة إلى أن ”الفشار” يحتوي ايضا على كمية من البروتين والأحماض الامينية اللازمة لتجدد الخلايا الداخلية لجسم الانسان وخاصة خلايا المخ بالإضافه إلى فيتامينات ” أ ” و” ك ” اللازمه لصحة وسلامة الانسان.