يوتيوب النجوم| تعليق جريء لـ هبة مجدي على وصف محمد رمضان بـ نمبر وان.. تصوير جنازات الفنانين وتعليق عنيف من أحمد فلوكس

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد خلال اليومين الماضيين عددا من اللقاءات الخاصة بالنجوم عبر موقع صدى البلد على اليوتيوب، حقق بعضها نسب مشاهدات عالية، من أبرزها..
ايه الفرق بين التلحين والتوزيع؟ الموزع أحمد إبراهيم يجيب
تعليق جرىء لـ هبة مجدي على وصف نمبر وان لـ محمد رمضان
تصوير جنازات النجوم وتعليق عنيف من أحمد فلوكس
عزف آخر جمال.. من دكتور مزيكا بفمه فقط وبدون آلات موسيقية
ايه الفرق بين التلحين والتوزيع؟ الموزع أحمد إبراهيم يجيب
تعليق جرىء لـ هبة مجدي على وصف نمبر وان لـ محمد رمضان
تصوير جنازات النجوم وتعليق عنيف من أحمد فلوكس
عزف آخر جمال.. من دكتور مزيكا بفمه فقط وبدون آلات موسيقية