يوتيوب النجوم| تعليق جريء لـ هبة مجدي على وصف محمد رمضان بـ نمبر وان.. تصوير جنازات الفنانين وتعليق عنيف من أحمد فلوكس

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد خلال اليومين الماضيين عددا من اللقاءات الخاصة بالنجوم عبر موقع صدى البلد على اليوتيوب، حقق بعضها نسب مشاهدات عالية، من أبرزها..