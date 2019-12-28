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أخبار البلد

غانم: اختيار القصير وزيرا للزراعة يرجع لحاجة القطاع لفكر إداري

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:24 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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جمال صلاح الدين
قال الإعلامى محمد غانم إن تعيين المحاسب السيد القصير وزيرا للزراعة، يرجع لحاجة القطاع الملحة لفكر إدارة جديد ، يبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل الزراعة، ولديه القدرة على اتخاذ القرار الإدارى السليم فى الوقت المناسب.

وأوضح غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، أنه يمكن الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرات الفنية بقطاع الزراعة لإصدار قرار إدارى خارج الصندوق، وحل مشكلات القطاع الزراعى المتشابكة.

وأضاف ان مشكلات قطاع الزراعة كانت تحتاج لذي خبرات إدارية ومتمرس فى علوم الإدارة خاصة إذا كانت لديه خبرة كبيرة فى اقتصاديات الزراعة وإدارة الموارد بأهم قطاع فى مصر .
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