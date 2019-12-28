مئات الأتراك يوقعون عرائض لرفض مشروع قناة إسطنبول

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن مئات الأتراك في إسطنبول وقعوا على عرائض احتجاج خلال اليومين الماضيين لإبداء اعتراضهم على مشروع قناة ضخم، يدافع عنه ويؤيده الرئيس التركي طيب أردوغان، بحجة أنه سيلحق دمارًا بيئيًا بالمدينة.



ومن المقرر أن تربط قناة إسطنبول، المزمع إنشاؤها على الأطراف الغربية لأكبر مدينة في تركيا بطول 45 كيلومترًا، بين البحر الأسود شمالًا وبحر مرمرة جنوبًا. ويقول أردوغان، إنها ستخفف من حدة التكدس المروري، وستمنع الحوادث في مضيق البوسفور الذي يشق المدينة، ويعد أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم.



وقال أعضاء في البرلمان من أحزاب المعارضة وخبراء بيئة، إن تقرير التأثير البيئي للقناة، وهو خطوة أساسية لأي مشروعات ضخمة للبنية التحتية: «لا يتصدى بشكل كاف لجميع المشاكل، التي يمكن أن تترتب على إقامة القناة»، داعين إلى تقديم عرائض احتجاج على التقرير بحلول الثاني من يناير المقبل.



وامتدت طوابير المنتظرين لتقديم الالتماسات إلى خارج بعض مكاتب البلدية في إسطنبول منذ أول من أمس. وقال أحمد كارا، وهو يقف خارج مكتب في حي بشكتاش، إنه عارض مشروع القناة بسبب العواقب، التي يخشى أن تترتب عليها فيما يتعلق بإمدادات المياه في إسطنبول.



في حين قال فني كومبيوتر لوكالة «رويترز» للأنباء أمس، إن «نقص المياه هو المشكلة الأولى في حياة الإنسان».



بدورها، قالت جولشان أردوغان، وهي معلمة سابقة في الجامعة، تبلغ من العمر 56 عامًا، إن المشروع يهدف إلى التربح وسيدمر مستقبل المدينة، وأضافت محتجة: «تقع على عاتقنا مسؤولية تجاه أحفادنا، ونحن نجتهد لكي نحمي مستقبلنا. وقد جئت إلى هنا لأعبر عن هذه المخاوف».



ورغم هذا الاعتراض فأن أردوغان كرر مرارًا بأن أعمال شق القناة ستمضي قدمًا رغم أي معارضة.