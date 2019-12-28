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أخبار العالم

تخطي عدد قتلى انفجار مقديشيو 100 شخص

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:32 م
انفجار مقديشو
انفجار مقديشو
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن قتلى انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشيو تجاوز عددهم 100، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، السبت - "إنه لا يزال من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى".

من جهته، أوضح رئيس بلدية مقديشيو عمر محمود أن معظم ضحايا الانفجار من الطلاب الجامعيين، فيما أفاد أفراد الإنقاذ والإسعاف بأن هذا الانفجار يعد الأكثر فتكا في الصومال للعام الجاري.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن، مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.
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